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Cyberpunk 2077 için yeni oynanış fragmanı yayınlandı

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 01.09.2019 22:51 | Son Güncelleme

Gamescom 2019’un hiç kuşkusuz en çok dikkat çeken ismi Cyberpunk 2077 için yeni oynanış fragmanı yayınlandı.

Cyberpunk 2077 için yeni oynanış fragmanı yayınlandı

CD Projekt Red, oyunu bekleyenlerin merakını biraz daha giderecek yeni bir video ile karşımızda. Geçtiğimiz günlerde canlı yayın düzenleyen firma, yeni videosunda daha fazla oynanış dinamiğini gözler önüne seriyor.

Video, E3 2019 demosunun kapalı kapılar ardındaki bazı sırlarını da açığa çıkartacak cinsten. Gamescom’da gördüğümüz 1 saatlik oynanışın kısa bir kesitini görsek de daha fazla detayın ortaya çıkması hepinizi mutlu edecektir.

Biraz hack yetenekleri, biraz da karakter özelleştirmesine değinen görüntüler, PAX East’teki gibi aynı yetenekler üzerine odaklanmış. Ek olarak oyunun PC platformunda, GeForce RTX 2080 Ti ile oynandığını da belirtelim.

Oyunun 16 Nisan 2020 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkması bekleniyor.

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gamescom 2019 Cyberpunk 2077 fragman

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