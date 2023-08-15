MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. CZN Burak “Beni dolandırdı” dediği babasıyla barıştı! İlk kare geldi

CZN Burak “Beni dolandırdı” dediği babasıyla barıştı! İlk kare geldi

15.08.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda 'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir, kendisini dolandırıldığını iddia ettiği babası ile mahkemelik olmuştu. Fenomen işletmeci ile babasının barıştığı öğrenilirken, baba oğuldan yan yana fotoğraf geldi.

Çektiği yemek videolarıyla meşhur olan sosyal medya fenomeni ve restoran zinciri sahibi Burak Özdemir, babasıyla uzun süredir problemler yaşıyordu. Babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olan ve aile şirketinden ayrıldığını duyuran CZN Burak konuyu yargıya taşımıştı.

**BUZLAR ERİDİ!

**

Fenomen işletmeci ile babasının barıştığı öğrenilirken, baba oğuldan yan yana fotoğraf geldi.

cnz

NE OLMUŞTU?

İkili arasındaki kriz, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından patlak vermişti. Aslen Hataylı olan CZN Burak, deprem bölgesine yardım etti. Ancak iddiaya göre bu süreçte babası onu engellemeye çalıştı. Baba Özdemir, “Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı” şeklinde konuşmuştu.

CZN Burak 2

Depremzedelere yardım eli uzatmasının önüne geçilmesine dayanamayan CZN Burak, dolandırıldığını da iddia ederek babasıyla olan tüm bağlarını koparmıştı.

Tek başına yeni bir sayfa açmak için kolları sıvayan CZN Burak, babası tarafından isim haklarının satıldığını öğrenince mahkemenin yolunu tutmuştu. İkilinin ilk duruşması Eylül ayında görülecekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı yıllar sonraki itirafıyla şoke etti!Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı yıllar sonraki itirafıyla şoke etti!
Aldatmak dizisine Magarsus'tan bomba transfer!Aldatmak dizisine Magarsus'tan bomba transfer!
55 kilo verdi! Son haliyle ağızları açık bıraktı55 kilo verdi! Son haliyle ağızları açık bıraktı
Anahtar Kelimeler:
CZN Burak burak özdemir sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Günlerdir parkta yaşıyorlar! Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı: "Sahip çıkan kimsemiz yok"
Günlerdir parkta yaşıyorlar! Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı: "Sahip çıkan kimsemiz yok"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.