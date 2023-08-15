CZN Burak “Beni dolandırdı” dediği babasıyla barıştı! İlk kare geldi

Çektiği yemek videolarıyla meşhur olan sosyal medya fenomeni ve restoran zinciri sahibi Burak Özdemir, babasıyla uzun süredir problemler yaşıyordu. Babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olan ve aile şirketinden ayrıldığını duyuran CZN Burak konuyu yargıya taşımıştı.

**BUZLAR ERİDİ!

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Fenomen işletmeci ile babasının barıştığı öğrenilirken, baba oğuldan yan yana fotoğraf geldi.

NE OLMUŞTU?

İkili arasındaki kriz, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından patlak vermişti. Aslen Hataylı olan CZN Burak, deprem bölgesine yardım etti. Ancak iddiaya göre bu süreçte babası onu engellemeye çalıştı. Baba Özdemir, “Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı” şeklinde konuşmuştu.

Depremzedelere yardım eli uzatmasının önüne geçilmesine dayanamayan CZN Burak, dolandırıldığını da iddia ederek babasıyla olan tüm bağlarını koparmıştı.

Tek başına yeni bir sayfa açmak için kolları sıvayan CZN Burak, babası tarafından isim haklarının satıldığını öğrenince mahkemenin yolunu tutmuştu. İkilinin ilk duruşması Eylül ayında görülecekti.



