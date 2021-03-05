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  4. CZN Burak künefeyle uçtu gökyüzünde soğan doğradı

CZN Burak künefeyle uçtu gökyüzünde soğan doğradı

05.03.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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Çektiği yemek videolarıyla sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi ulaşan CZN Burak, paramotara binerek önce havada künefe dilimledi sonra da soğan kesti.

Yıllardır yayınladığı yemek videolarıyla ünlenen ve birçok ülkede restoranı bulunan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, videolardaki sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

BU SEFER DE HAVADA ŞOV YAPTI

Instagram'da 21,2 milyon takipçisi bulunan CZN Burak, paramotara binerek adeta şov yaptı. Havada önce künefe dilimleyen fenomen sonra da tahta üzerinde soğan doğradı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan CZN Burak, paylaşıma "CZN farkıyla uçan künefe sever misiniz?" notunu düştü.

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CZN Burak'ın videosu kısa sürede 4,6 milyon görüntülenmeye ulaşırken ünlü isimler tebrik yorumları yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
CZN Burak Instagram
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