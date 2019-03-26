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Dadı, tavan çökmeden saniyeler önce bebeği kurtardı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2019 14:17 | Son Güncelleme

Kuveyt’te Filipinli bir dadı, evin tavanı çökmeden saniyeler önce bebeği odadan çıkarmayı başardı.

Kuveyt’te yaşanan olayda, Filipinli bir dadı evin tavanının çökeceğini anlayınca, tavan çökmeden saniyeler önce bebeği beşiğinden alıp, odayı terk etmeyi başardı. Görüntüler evdeki kameraya yansıdı. (DHA)

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Kuveyt dadı bebek kurtarma

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