Dadı, tavan çökmeden saniyeler önce bebeği kurtardı

Kuveyt’te yaşanan olayda, Filipinli bir dadı evin tavanının çökeceğini anlayınca, tavan çökmeden saniyeler önce bebeği beşiğinden alıp, odayı terk etmeyi başardı. Görüntüler evdeki kameraya yansıdı. (DHA)
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