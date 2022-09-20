Dağınık eş anlamlısı nedir? Dağınık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dağınık kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede dağılmak anlamına gelen "tarıl-" fiilinden türemiştir. Eski zamanlarda çoğunlukla dağılmak, dağınık gibi anlamlarda kullanılsa da günümüzde daha farklı anlamlar da kazanmıştır. Dağınık kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:
- Geniş alana yayılmış olan
- Bir arada bulunmayan, birbiri ile bağlantısı olmayan
- Düzeni bozuk, düzensiz, karışık, gayrimuntazam
- Hoş görünmeyen, uyumsuz
- Düşüncelerini toparlayamayan
Dağınığın eş anlamlısı kelimeler birden fazladır. Bazı kelimeler mecaz anlamda dağınık kelimesiyle eş anlamlılık gösterir. Dağınık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
- Karışık
- Düzensiz
- Tertipsiz
- Gayrimuntazam
- Karmakarışık
- Jülide
- Müteferrik
- Paspal
- Pejmürde
- Perakende
- Perişan
- Savruk
- Tarumar
Dağınığın eş anlamlıları ile örnek cümleler
- Bu ev çok karışık, hiçbir şeyi bulamıyorum.
- Notları çok düzensizdi bu yüzden notlarını anlayamadı ve sınavdan düşük aldı.
- Bu tertipsizliğin nedeni neydi, öğrenmek istiyordu.
- Yemek yaparken yiyecekleri karmakarışık ettiği için aradığını bulamamıştı.
- Kıyafetleri çok paspaldı, ortamda çok dikkat çekiyordu.
- Bu sınıftaki eşyaların hâli ne böyle tarumar olmuş her şey!
- Jülide siyah saçları öyle güzel gözüküyordu ki gözlerimi alamıyordum.
- Geçenlerde mahallede perakende bir askere rastlamışlar.
- Gayrimuntazam geçen günleri yüzünden ne bir iş bulmaya ne de dışarıya çıkmaya müsait olamamıştı.
- Müteferrik bir hikâye kaleme almıştı, okudukça kelimelerin içinde kaybolup olay örgüsünü kaçırdım.
- Köydeki herkesin üstü pejmürdeydi, köyün muhtarı bile öyleydi!
- Saçlarını ne kadar toplasa da toplasın perişandı.
- Tavırları da şiirleri gibi savruktu.