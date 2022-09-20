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Dağınık eş anlamlısı nedir? Dağınık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

20.09.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel kanının aksine Türkçede çoğu kelime Türkçe kökenlidir. Türkçenin en eski dönemlerinden günümüze kadar Türkçenin geçirdiği tüm dönemlerde çeşitli kelimeler türetilmiştir. Dağınık kelimesi de Türkçe kökenli bir kökten gelen kelimeye Türkçe eklerin eklenmesiyle türemiştir. Peki, dağınık kelimesinin eş anlamı nedir?

Dağınık eş anlamlısı nedir? Dağınık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dağınık kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede dağılmak anlamına gelen "tarıl-" fiilinden türemiştir. Eski zamanlarda çoğunlukla dağılmak, dağınık gibi anlamlarda kullanılsa da günümüzde daha farklı anlamlar da kazanmıştır. Dağınık kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

  • Geniş alana yayılmış olan
  • Bir arada bulunmayan, birbiri ile bağlantısı olmayan
  • Düzeni bozuk, düzensiz, karışık, gayrimuntazam
  • Hoş görünmeyen, uyumsuz
  • Düşüncelerini toparlayamayan
Ana eş anlamlısı nedir? Ana kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerAna eş anlamlısı nedir? Ana kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dağınık eş anlamlısı

Dağınığın eş anlamlısı kelimeler birden fazladır. Bazı kelimeler mecaz anlamda dağınık kelimesiyle eş anlamlılık gösterir. Dağınık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Karışık
  • Düzensiz
  • Tertipsiz
  • Gayrimuntazam
  • Karmakarışık
  • Jülide
  • Müteferrik
  • Paspal
  • Pejmürde
  • Perakende
  • Perişan
  • Savruk
  • Tarumar
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Dağınığın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Bu ev çok karışık, hiçbir şeyi bulamıyorum.
  • Notları çok düzensizdi bu yüzden notlarını anlayamadı ve sınavdan düşük aldı.
  • Bu tertipsizliğin nedeni neydi, öğrenmek istiyordu.
  • Yemek yaparken yiyecekleri karmakarışık ettiği için aradığını bulamamıştı.
  • Kıyafetleri çok paspaldı, ortamda çok dikkat çekiyordu.
  • Bu sınıftaki eşyaların hâli ne böyle tarumar olmuş her şey!
  • Jülide siyah saçları öyle güzel gözüküyordu ki gözlerimi alamıyordum.
  • Geçenlerde mahallede perakende bir askere rastlamışlar.
  • Gayrimuntazam geçen günleri yüzünden ne bir iş bulmaya ne de dışarıya çıkmaya müsait olamamıştı.
  • Müteferrik bir hikâye kaleme almıştı, okudukça kelimelerin içinde kaybolup olay örgüsünü kaçırdım.
  • Köydeki herkesin üstü pejmürdeydi, köyün muhtarı bile öyleydi!
  • Saçlarını ne kadar toplasa da toplasın perişandı.
  • Tavırları da şiirleri gibi savruktu.
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