Bellek eş anlamlısı nedir? Bellek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe tarih boyunca farklı medeniyetlerle sürekli bir ilişki içerisinde olmuştur. Bu da dile yeni kelimeler ve kelimelere yeni anlamlar kazandırmaya olanak sağlamıştır. Bu noktada dilimiz oldukça geniş bir kelime haznesine sahiptir. Bellek kelimesi de Türkçe kökenlidir. Bilmek, sanmak anlamlarına gelen "belle-" kelimesine "+Uk" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Bu kelime halk ağzında "işaretli, belirlenmiş" olarak kullanılsa da günümüzde "hafıza" anlamında kullanılmaktadır.
Bellek kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre iki anlamı vardır. Birincisi yaşanılanların ve tecrübelerin geçmişle ilişkisini bilinçli bir şekilde zihinde saklama gücü, dağarcık anlamındadır. İkinci anlamı ise bilgisayarda, programı değişmeyen verileri, yapılacak iş için gerekli olan ara sonuçları toplayan bölümdür. Bellek kelimesi ile bazı örnek cümleler kurmak gerekirse:
Belleğin eş anlamlısı olan kelimeleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Bellek kelimesinin eş anlamı sözcükler ile çok çeşitli cümleler kurulabilir. Bu cümlelere şu şekilde örnekler verebiliriz: