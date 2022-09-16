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Bellek eş anlamlısı nedir? Bellek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.09.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe tarihi boyunca pek çok kelime türemiştir. Bazı kelimeleri başka dillerden almasının yanı sıra Türkçenin eski dönemlerinden beri var olan kelimeleri çeşitli eklerle türemiştir. Türkçe kökenli olan bellek kelimesi "bilmek, sanmak" anlamındaki fiilinden türetilmiştir. Bu anlamıyla genellikle halk ağızlarında kullanılmaktadır. Dilin gelişimiyle birlikte çeşitli anlamlar da kazanmıştır. Peki, bellek kelimesinin eş anlamı nedir?

Bellek eş anlamlısı nedir? Bellek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe tarih boyunca farklı medeniyetlerle sürekli bir ilişki içerisinde olmuştur. Bu da dile yeni kelimeler ve kelimelere yeni anlamlar kazandırmaya olanak sağlamıştır. Bu noktada dilimiz oldukça geniş bir kelime haznesine sahiptir. Bellek kelimesi de Türkçe kökenlidir. Bilmek, sanmak anlamlarına gelen "belle-" kelimesine "+Uk" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Bu kelime halk ağzında "işaretli, belirlenmiş" olarak kullanılsa da günümüzde "hafıza" anlamında kullanılmaktadır.

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Bellek kelimesi ne demek?

Bellek kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre iki anlamı vardır. Birincisi yaşanılanların ve tecrübelerin geçmişle ilişkisini bilinçli bir şekilde zihinde saklama gücü, dağarcık anlamındadır. İkinci anlamı ise bilgisayarda, programı değişmeyen verileri, yapılacak iş için gerekli olan ara sonuçları toplayan bölümdür. Bellek kelimesi ile bazı örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Dün bana bir şey söylemişti ancak en ufak belleğimde yer edinmedi.
  • Bilgisayarın belleğini sökersen bilgisayarı çalıştıramazsın.
  • Dün belleğimizde kalan bu savaş bugün önümüze ışık tutuyor.
  • Belleği bozulduğu için içerisindeki tüm verileri kaybetmiş.
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Bellek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Belleğin eş anlamlısı olan kelimeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Akıl
  • Dağarcık
  • Hafıza
  • Kafa
  • Zihin
  • Yeti
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Bellek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bellek kelimesinin eş anlamı sözcükler ile çok çeşitli cümleler kurulabilir. Bu cümlelere şu şekilde örnekler verebiliriz:

  • Dün söylediğim şey şu an hafızamda yok, hatırladığım zaman konuşalım mı?
  • Bana söylediklerinin bir çoğu aklımdan uçup gitti.
  • Dur! Ben dün gece Ayşe'ye gidecektim ama tamamen zihnimden çıkmış.
  • Dağarcığındaki iki üç kelimeyle hava atıyor ama bizim seviyemize gelebilmek için kırk fırın ekmek yemesi lazım.
  • Kafasını fikirden ziyade eğlenceye, işe vermiş.
  • Bu yetisini güzel emeller için kullanabilecekken çok farklı işler yapıyor ya yazıklar olsun.
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