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Dağlardan toplanan otlarla yapılıyor! Pizzayla ilk kez buluşan otlu peynire yoğun talep

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.03.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Dağlardan toplanan otlarla yapılıyor! Pizzayla ilk kez buluşan otlu peynire yoğun talep

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan Yusuf Sami Atilla, yüksek rakımlı bölgelerde toplanan bitkilerle yapılan otlu peyniri kullanarak hazırladığı pizza büyük ilgi görüyor.

Malazgirtli Yusuf Sami Atilla, yaklaşık 10 yıldır Türkiye ve yurtdışında çalışırken, girdiği yemek yarışmalarında derece yaparak ün salmaya başladı. İstanbul Mecidiyeköy’de yapılan bir yarışmada altın madalya kazanan Yusuf Sami Atilla, en büyük hayalinin doğduğu memlekete pizza üzerine bir iş yeri açmak olduğunu söyledi.

''OTLU PEYNİRLİ PİZZA ÇOCUKLUK HAYALİM''

İş yerinde kendi eliyle otlu peynirli pizzayı yapıp Türk halkının beğenisine sunan Atilla, “Otlu peynirli pizzayı, kendi evlerimizde yaptığımız peynirle yapıyorum. Otlu peynirli pizza yapmak benim küçüklükten beri hayalim. 13 yaşında bu işe başladığım zaman hep bugünleri düşünüyordum. Doğduğum ve büyüdüğüm memleketime nasıl bir şey katabilirim diye düşünüyordum. Bu otlu peynir fikri aklıma geldi. Malazgirt’te otlu peynirli pizzayı ilk defa yapıyorum. Malazgirt’te çok güzel talepler geldi. Herkes beğenmeye başladı. Benim birçok müşterim, ilçe dışından geliyor. Yaptığım otlu peynirli pizzaya yoğun ilgi olunca daha çok geliştirdim. Pizzaya farklı lezzetler kattım” dedi.

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İLK KEZ GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRDI

Yöresel ürünlerle yapılan pizzayı yemek için haftada iki kere geldiklerini ifade eden Berfin Alçın, “Pandemiden dolayı buraya gelemiyorduk. Kısıtlamalar vardı. Bizler buranın devamlı müşterisiydik. Kısıtlamalar kalkınca, Malazgirt’in otlu peynirli pizzasını yemeye geldik. Eşsiz bir lezzeti var. Çok harika bir tat. Kısıtlamalar kalkınca arkadaşlar ile buraya gelmeye başladık” ifadelerini kullandı.
Otlu peynirli pizzayı ilk kez burada gördüğünü belirten Merve Çabuk ise “Daha önce birçok yerde pizzanın tadına baktık. Ama buradaki lezzet bambaşka. Çünkü otlu peynirden yapılıyor. Her yerde bulmamız mümkün değil, bu sadece Malazgirt’e özgü bir şey, çok sevdik” diye konuştu.

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(İHA)

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