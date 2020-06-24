Daha da evlenmem! Bir Kaya Çilingiroğlu klasiği

Gün geçmiyor ki, magazin dünyamız, yeni bir Kaya Çilingiroğlu haberiyle çalkalanmasın. Evlenmesi, boşanması, ihanetleri, çocukları, futbol yorumları derken Kaya Bey'i, kendisini tanımamıza vesile olan esas kadından bile daha çok görür, duyar olduk onu.

Kaya Çilingiroğlu Kimdir, Ne İş Yapar?

Trabzonlu bir ailenin tek çocuğu olarak 1964'te, her ikisi de doktor olan anne ve babasının staj için gittikleri Almanya'da dünyaya gelmiş. Anne ve babasının ağır çalışma temposu nedeniyle yalnız bir çocukluk geçiren Kaya Çilingiroğlu, 2 yaşındayken yurda döndüklerinde yuvaya, henüz 6 yaşına gelmeden de okula başlamış. Haylaz bir çocuk olarak eğitim hayatı zar zor ilerlemesine rağmen, tıp fakültesini kazanarak herkesi şaşırtmış. Ama sadece 4 sene tıp eğitimine devam edebilmiş. Tıp eğitimini bıraktıktan sonra emlakçılık, sigortacılık, işletmecilik, balıkçılık gibi çeşitli deneyimleri olmuş ama bunların hiçbirini bir meslek olarak benimsediği söylenemez.

Bizim onu tanımamız ise, Hülya Avşar sayesinde oldu. 1993'te, Hülya Avşar'ın popülaritesinin dorukta olduğu yıllarda çalıştığı bir gazinoda tanışmışlar. 4 sene süren bir ilişkinin ardından 1997'de evlendiler. Birkaç ay sonra da, kızları Zehra'yı kucaklarına aldılar. Evlilikleri Kaya Çilingiroğlu hakkında çıkan ihanet haberleri ve ayrıldılar-ayrılıyorlar söylentilerinin gölgesinde 2005 yılına kadar devam etti. Bu süre boyunca Hülya Avşar, sadece kocası hakkındaki dedikodularla değil aynı zamanda müzik, sinema, sahne, televizyon, köşe yazarlığı ile de gündemdeki yerini korudu. Kaya Çilingiroğlu'nun ünü yurda yayılmıştı artık. E bu kadar tanınan bir sima olunca, Feraye Tanyolaç'la olan ilişkisini uzun süre saklayamadı tabii. Zaten Feraye Tanyolaç da giderek büyüyen karnını saklayamıyordu artık. Bunun üzerine Hülya Avşar'la 2005'te boşandılar.