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Daha da evlenmem! Bir Kaya Çilingiroğlu klasiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:37 | Son Güncelleme

Gün geçmiyor ki, magazin dünyamız, yeni bir Kaya Çilingiroğlu haberiyle çalkalanmasın.

Daha da evlenmem! Bir Kaya Çilingiroğlu klasiği

Gün geçmiyor ki, magazin dünyamız, yeni bir Kaya Çilingiroğlu haberiyle çalkalanmasın. Evlenmesi, boşanması, ihanetleri, çocukları, futbol yorumları derken Kaya Bey'i, kendisini tanımamıza vesile olan esas kadından bile daha çok görür, duyar olduk onu.

Kaya Çilingiroğlu Kimdir, Ne İş Yapar?

Trabzonlu bir ailenin tek çocuğu olarak 1964'te, her ikisi de doktor olan anne ve babasının staj için gittikleri Almanya'da dünyaya gelmiş. Anne ve babasının ağır çalışma temposu nedeniyle yalnız bir çocukluk geçiren Kaya Çilingiroğlu, 2 yaşındayken yurda döndüklerinde yuvaya, henüz 6 yaşına gelmeden de okula başlamış. Haylaz bir çocuk olarak eğitim hayatı zar zor ilerlemesine rağmen, tıp fakültesini kazanarak herkesi şaşırtmış. Ama sadece 4 sene tıp eğitimine devam edebilmiş. Tıp eğitimini bıraktıktan sonra emlakçılık, sigortacılık, işletmecilik, balıkçılık gibi çeşitli deneyimleri olmuş ama bunların hiçbirini bir meslek olarak benimsediği söylenemez.

Bizim onu tanımamız ise, Hülya Avşar sayesinde oldu. 1993'te, Hülya Avşar'ın popülaritesinin dorukta olduğu yıllarda çalıştığı bir gazinoda tanışmışlar. 4 sene süren bir ilişkinin ardından 1997'de evlendiler. Birkaç ay sonra da, kızları Zehra'yı kucaklarına aldılar. Evlilikleri Kaya Çilingiroğlu hakkında çıkan ihanet haberleri ve ayrıldılar-ayrılıyorlar söylentilerinin gölgesinde 2005 yılına kadar devam etti. Bu süre boyunca Hülya Avşar, sadece kocası hakkındaki dedikodularla değil aynı zamanda müzik, sinema, sahne, televizyon, köşe yazarlığı ile de gündemdeki yerini korudu. Kaya Çilingiroğlu'nun ünü yurda yayılmıştı artık. E bu kadar tanınan bir sima olunca, Feraye Tanyolaç'la olan ilişkisini uzun süre saklayamadı tabii. Zaten Feraye Tanyolaç da giderek büyüyen karnını saklayamıyordu artık. Bunun üzerine Hülya Avşar'la 2005'te boşandılar.

O artık ünlü biri

Hülya Avşar'ın kocasından, Hülya Avşar'ın eski kocası statüsüne geçtikten sonra da medyatik bir figür olarak hayatımızda kaldı Kaya Çilingiroğlu. Boşandıktan sonra bir süre dirense de, oğulları Hüseyin Kaya 5 yaşına geldiğinde, 2009'da Feraye Tanyolaç'la evlendi. 2014'te boşandıklarında ise, Kaya Çilingiroğlu'nun adı çoktan başka kadınlarla anılmaya başlamıştı bile. Şimdilerde spor yazarlığı ve TV programlarında futbol yorumculuğu yapan, 2 çocuklu, bekar bir erkek ve biz hala en son birlikte görüntülendiği kadınla evlenip evlenmeyeceğini merak ediyoruz.

Yeni sevgilisi Seda Sevin

Kaya Çilingiroğlu şimdi de Seda Sevin'le olan ilişkisiyle gündemde. Bu süre zarfında Zehra ve Hüseyin Kaya'yı ilişkisi hakkında bilgilendirmiş ve belki de ikna etmiş olacak ki, yaklaşık 10 aydır birlikte olan çift, artık ilişkilerini saklamıyorlar, birlikte görüntü vermekten çekinmiyorlar.

Şu günlerde sevgilisi ve oğlu Hüseyin Kaya ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyorlar. 1 hafta kadar önce küçük Kaya'nın scooterdan düşme haberinin ve görüntülerinin yayılmaya başladığını gören herkes, Çilingiroğlu cephesinden yeni haberlerin yolda olduğunu da anlamıştır herhalde.

"Evlenebilirim"

Konu Kaya Çilingiroğlu olunca, kafa karıştıracak bir beyan mutlaka vardır. Haziran başında, "Seda'yı çok seviyorum, her an bir sürpriz yapabilirim" dediğini duyduk önce. Kaynak: "yakın çevresi. Çok geniş bir çevresi olduğunu biliyoruz da, bunlardan kaçıyla şu lafı söyleyecek gibi bir yakınlığı olduğunu kestiremiyoruz tabii.

"Bir daha evlenmeyi düşünmüyorum"

Evlilik sinyali olarak kabul gören bu ilk haberin üzerinden daha 1 ay bile geçmeden, bu kez tam tersi bir açıklama geldi. Bu kez kaynağımız nispeten daha sağlam: Kendisi. Bir kafede sevgilisiyle otururken kendilerini görüntülediğini fark ettiği muhabirleri yanına çağırarak bizzat kendisi, hem de sevgilisi yanındayken; "Daha önce evlilik deneyimlerim oldu. Bir daha denemeyi düşünmüyorum. Biz böyle mutluyuz." demiş. Bunu duyan muhabir durur mu? Aynı soruyu Seda hanıma da sormuş tabii. Ve aldığı cevap: "Ben de Kaya gibi düşünüyorum. Öyle bir acelemiz ve düşüncemiz yok henüz" şeklinde olmuş." Cümle içinde geçen "acelemiz" ve "henüz" kelimelerine dikkat!! Bu iş burada bitmez.

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