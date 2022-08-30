Daha kolayı yok: Tencerede sufle tarifi! Tencerede sufle nasıl yapılır?

Sufle her çeşidiyle seviliyor. Yoğun çikolatasıyla tatlı krizlerinin vazgeçilmezi olan sufleyi yaparken tarife bağlı kalmak gerekiyor. Pişme süresi oldukça önemli olan sufleyi fırında yapmak zorlu oluyorsa tencerede yapılan versiyonunu mutlaka denemelisiniz. Tencerede yapılan sufle ile istediğiniz lezzete ve kıvama kolayca kavuşacaksınız.

TENCEREDE SUFLE TARİFİ

Malzemeler

1 çay bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

80 gram bitter çikolata

Üzeri İçin:

½ çay bardağı pudra şekeri

Yapılışı

Geniş tabanlı bir tencereye yaklaşık olarak 3 parmak yüksekliğinde su koyup ocağa alın ve kaynamaya bırakın.

Yumurta ve toz şekeri köpürene kadar çırpın.

Ardından yağ, süt, un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip tekrar karıştırın.

Hazırladığınız kek harcını fincanlara paylaştırın, fincanların yarısından biraz daha fazla dolmasına özen gösterin, ağzına kadar doldurmayın. Çikolatayı kırıp fincanlara paylaştırın.

Kaynamakta olan suya fincanları oturtun. Su fincanların yarısına kadar gelmelidir.

Tencerenin kapağını kapatın ve bu şekilde 10 dakika pişmeye bırakın.

Kabarıp piştiklerinde tencereden alın ve üstlerine pudra şekeri serptikten sonra sıcak olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!



