Daha önce Koreli bir kadına dönüşmek için ameliyat olmuştu! Şimdi yeniden İngiliz bir adam olmak için kolları sıvadı

Bu yılın başlarında Koreli bir kadına dönüşmek için çeşitli operasyonlar geçiren İngiliz sosyal medya fenomeni Oli London, şimdi yeniden bir İngiliz erkeğe dönüşmek için adımlar attığını duyurdu ve daha önce geçirdiği dönüşümün 'büyük bir hata' olduğunu söyledi.

SERVET HARCADI

Geçtiğimiz sekiz yıl boyunca, 15 farklı ameliyat geçiren ve bu ameliyatlara 271.000 dolar gibi şaşırtıcı bir para harcayan London, yakın zamanda Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Artık trans değilim ve bir erkek olarak yaşamaya geri döndüm." diye duyurdu.

''ŞAŞILACAK BİR ŞEY VAR MI?''

11 Kasım Cuma günü Fox News'de Tucker Carlson'a konuşan Londra "Bunun büyük bir hata olduğunun farkındayım ve artık sadece erkek olmak istiyorum. Ama bu ülkede bunun bu denli normalleşmesiyle birlikte benim ve gençlerin cinsiyetlerini değiştirmek istemelerinde şaşılacak bir şey var mı?'' diyerek eğitim sistemini eleştirdi.

Şikayetini detaylandıran London ''Çocuklara küçük yaşlardan itibaren,cinsiyetlerini değiştirmenin, etek giymenin, cinsiyetsiz tuvalet kullanımının sakıncası olmadığı öğretiliyor." diye konuştu.