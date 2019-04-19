Daha önce neden duymadım diyeceğiniz 21 ipucu!

Gündelik hayatımız koşturmaca içerisinde geçiyor, bazı şeylere yetişme fırsatı bulamıyoruz. Bu koşturmaca içerisinde hayatı ıskaladığımız, yapmak istediğimiz şeyleri unuttuğumuz anlar oluyor. Bu basit ve etkili bazı küçük ipuçlarıyla hayatınızı kolaylaştırmanız gayet tabii mümkün. Bu ipuçlarından bazıları eskiden beri insanların kullandığı yöntemler bazıları ise BT, havaalanları, vb. sektör çalışanlarının içeriden sızdırdığı gözden kaçırılmaması gereken tüyolar.

İşte hayat kolaylaştıran 21 muazzam tüyo...

1. Birine asla hayvan hediye etmeyin, hele ki özellikle istememişse. Bir evcil hayvan sahibi olmak bir insanın hayatını pek çok açıdan olumlu etkilese de böylesine büyük bir sorumluluğu almak için herkesin her an hazır olmasını bekleyemezsiniz.

2. Eğer yabancı dil öğrenmeye çalışıyorsanız, o dildeki çocuk programlarını izleyin. Çocuk programlarının eğildiği konular, dilin gramerini kullanmaları, belli kelimeler üzerine düşmeleri dilin temel yapısını daha kolay kavramanızı sağlayacaktır.

3. Herhangi bir internet sitesine kaydolmanız gerektiğinde o sitenin adını ikinci isminiz olarak kullanın. Böylece reklam/spam mailler almaya başladığınızda bilgilerinizi kimin sattığını öğrenmiş olursunuz.

4. Avukatlık, doktorluk, muhasebecilik, vb. işlerle uğraşan arkadaşınız veya akrabanız varsa, bunlardan yardım aldığınızda mutlaka ücretini ödemek isteyin, size bedava hizmet vereceklerini düşünmek hoş bir davranış değil.

5. Hayatınızda herkese yardım etmeye çalışan, herkesin yardımına koşan, zor anlarında insanların yanında olan birileri varsa, ara sıra da olsa onlara nasıl olduklarını sorun. Sürekli başkalarına yardım etmeye çalışıyor olması onun çok iyi durumda olduğunu göstermez.

6. Eğer iş yerinde altınızda çalışan insanlar varsa, onları takdir etmek istediğinizde bunu herkesin gözü önünde yapın, ama disiplin ile ilgili konuşacaksanız bunu kesinlikle gizli yapın. Bu çocuklarınız için de geçerli.

7. Eğer birisi verdiğiniz pastayı, keki, kurabiyeyi, vs. yemek istemiyorsa “sadece bir ısırık”, “küçük bir parça”, “benim hatırım için”, vb. sözlerle onu ikna etmeye çalışmayın. Sizin için sadece bir parça olan şeyin o kişiye ne anlam ifade ettiğini bilemezsiniz.

8. İş hayatında profesyonel olun, saygılı olun, işinizi gerektiği gibi yapın ama firmaya bağlı olmayın. Sadakat iş dünyasında sahip olmanız gereken özelliklerden biri değil, size daha iyi imkanlar sunan bir iş bulduğunuzda bunu profesyonel olarak değerlendirmeyi bilin.

9. Eğer herhangi türde bir kulaklık alacaksanız onu test etmek için Queen’in “Bohemian Rhapsody” şarkısını dinleyin. Bu şarkıda enstrümanların ve vokalin tüm yüksek ve alçak seslerini duymanız mümkün olacaktır.

10. Kendinizi başkalarıyla değil de kendinizle kıyaslamayı öğrenin. Arkadaşlarınızın şimdi nerede olduğundan ziyade, kendinizin 1-2 yıl öncesine göre nerede olduğuna odaklanın.

11. Hayatınızda 2 dakika kuralını uygulayabilirsiniz; bir şeyi yapmak 2 dakika veya daha az sürüyorsa hemen o an yapın. Bu özellikle ertelemeyi seven insanlar için kullanışlı bir kuraldır. Çöpü atmak, kıyafetlerinizi katlamak, mutfağı toplamak, ortalığa çeki düzen vermek, vs. herhangi bir iş 2 dakika veya daha az sürecekse hiç düşünmeden kalkıp yapmayı alışkanlık haline getirin. Sonuçlarına siz de şaşıracaksınız.

12. Birisi size bir iltifatta bulunduğunda sadece teşekkür etmenizde bir sorun yok, sizin de ona bir iltifatta bulunmanız gerekmiyor.

13. Havaalanında bavulunuzu bagaja vermeden önce fotoğrafını çekin, kaybolması durumunda ne kadar işinize yarayacağını tahmin bile edemezsiniz.

14. Sabah kalktığınızda yatağınızı toplamak veya kendinize kahvaltı hazırlamak gibi birtakım küçük işleri tamamlayın. Küçücük bile olsa güne bir şeyleri tamamlayarak başlamak gün boyu daha üretken olmanızı sağlayacaktır.

15. Arkadaşlarınızdan veya ailenizden biri zor zamanlar geçiriyorsa ona akıl vermek yerine soru sormayı deneyebilirsiniz. Çünkü soru sorarsanız ona sorunu hakkında konuşma imkanı vermiş olursunuz. Tavsiye vermeyi denerseniz sadece sizi dinliyormuş gibi görünecektir emin olun.

16. Eğer ücretsiz olarak kullanabileceğiniz, video veya fotoğraf düzenleyici gibi bir bilgisayar programına ihtiyacınız varsa asla “bedava, ücretsiz, free” gibi kelimelerle aramayın, onun yerine “open source, açık kaynaklı” gibi arama terimlerini tercih edebilirsiniz. Böylece sınırlı deneme sürümlerine, reklamlara ve kötü amaçlı yazılımlara maruz kalma ihtimaliniz azalır.

17. Bir şeyi, örneğin bir çikolatayı iki çocuk arasında paylaştırmanız gerekiyorsa bunu siz yapmayın. Çocuklardan biri çikolatayı bölsün, diğeri ise hangi parçayı alacağına dair ilk seçim hakkına sahip olsun. Bu şekilde son derece adil bir bölüştürme olacağından emin olabilirsiniz.

18. İş yerinde yemek için sağlıklı atıştırmalıklar alın, mesela meyve, sebze gibi. Eğer canınız bir şeyler yemek istiyor, ama aldığınız atıştırmalığı canınız çekmiyorsa aç değilsiniz demektir, sadece sıkılmışsınızdır.

19. Eğer bir arkadaşınızın iş yerindeki performansını hiç görmemişseniz, nasıl çalıştığını bilmiyorsanız onu herhangi bir iş için önermekten kaçının. Bir insanın iyi bir dost olması onun iyi bir çalışan olduğu anlamına gelmez. Sonuçta arkadaşınızı da işinizi de kaybetme riski olabilir.

20. Bilgisayarda yazarken ‘Caps Lock’ tuşunu açık unuttunuz ve her şeyi büyük harfle mi yazdınız? Üzülmeyin, küçük harf yapmak istediğiniz kısmı seçin ve ‘Shift+F3’ tuşuna basın. Tersini yapmak istediğinizde de bu kısayolu kullanabilirsiniz.

21. Markette almaktan vazgeçtiğiniz herhangi bir ürünü kasiyere verin, marketin içinde karşınıza çıkan ilk yere koymayın. Emin olun herkesin hayatını daha da kolaylaştırmış olacaksınız.



