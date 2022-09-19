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Dahil eş anlamlısı nedir? Dahilin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

19.09.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dilin gündelik kullanımı başta olmak üzere hem yazılı hem de sözlü iletişimde yaygın olarak kullanılan eş anlamlı kelimeler vardır. Bu kelimeler anlam açısından benzer veya aynı olmayı ifade etmektedir. Türkçe de zaman içerisinde etkileşimden kaynaklı olarak bu tür kelimelere çok sık rastlanmaktadır. Bunlardan biri de dâhil kelimesidir. Peki, dâhil kelimesinin eş anlamı nedir?

Dahil eş anlamlısı nedir? Dahilin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bir duygu, düşünce ya da daha genel anlamda bir kültürün aktarılmasında dilin rolü çok büyüktür. Dil nesillerin geçmişi ve geleceği arasında bir nevi köprü görevi görür. Dilin temelini oluşturan ögelerden biri de kelimelerdir. Kelimeler aktarımları ve zaman içinde farklı kullanımlarıyla birlikte dilde yeni anlamlar kazanmıştır. Bu sayede yıllar içinde değişen ve gelişen ihtiyaçlara karşılık vermek için hem kelimeler yeni anlamlar kazanmış hem de yeni kelimeler türemiştir.

Bu istek sonucunda karşımıza çıkan durumlardan biri de eş anlamlılıktır. Genel anlamı itibarıyla aynı ya da benzer manalara gelen kelimeler için kullanılır. Bu tür kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Cümlede kullanım sırasında da anlam açısından herhangi bir değişim göstermezler. Bu durum aynı zamanda bir dilin zenginliğinin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Dâhil kelimesi de eş anlamı bulunan bu kelimelerden biridir. Dâhil kelimesinin eş anlamı nedir?

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Dâhil kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Arapça kökenli olarak karşımıza çıkan dâhil kelimesi Türk Dil Kurumuna (TDK) göre "iç, içeri, içine almış durumda olan ve bir şey ile birlikte" şeklinde tanımlanmaktadır. Dâhil eş anlamlısı olarak kullanılan kelimeler şu şekildedir:

  • İç
  • İçinde

Bu kelimeler dâhil kelimesinin eş anlamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir cümle içinde birbirlerinin yerini tutabilirler. Ancak cümle içinde eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir.

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Dâhilin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Dâhil kelimesi ve dâhil eş anlamı olarak kullanılan kelimeler ile ilgili örnekleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Son ünitenin de içinde bulunduğu konuların tümünden sorumlu tutulmuştuk.
  • Belli yaş grubundaki insanların içinde olduğu geniş bir kitleyi kapsayan ulusal çapta bir kongreydi.
  • Bu saatlerde deniz akşamın içindeydi.
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