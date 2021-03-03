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Dakota Fanning, The First Lady dizisinde başkanın kızı rolünde

03.03.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Dakota Fanning, The First Lady dizisinde başkanın kızı rolünde

Showtime kanalının merakla beklenen The First Lady dizisine genç oyuncu Dakota Fanning katıldı. Fanning, Ford çiftinin tek kızı Susan Ford'a hayat verecek.

Beyaz Saray’da bulundukları dönemde yaşananları ABD başkanlarının eşlerinin gözünden anlatacak olan antoloji özelliğindeki The First Lady dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

İlk sezon Michelle Obama, Betty Ford ve Eleanor Roosevelt odaklı olacak. Michelle Obama'yı Viola Davis'in canlandıracağı dizide Michelle Pfeiffer, Betty Ford'a hayat verirken Gillian Anderson ise Eleanor Roosevelt'i oynayacak. Gerald Ford'u Aaron Eckhart, Barack Obama'yı O-T Fagbenle canlandıracak. Fanning ise Ford çiftinin tek kızı Susan Ford'a hayat verecek.

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DAKOTA FANNING KARİYERİ

Babasının başkanlığı döneminde genç bir kız olan Susan, ailesine ilerici fikirler getirmesiyle de biliniyor. Son olarak The Alienist dizisinde rol alan Dakota Fanning'in kariyerinde Once Upon a Time…in Hollywood, War of the Worlds, Uptown Girls, Man on Fire, Please Stand By ve Twilight filmleri de bulunuyor. Fanning ve Pfeiffer, 2001 yapımı I Am Sam filminde birlikte rol aldılar.

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