Dakota Johnson: Anneannemin kariyeri Alfred Hitchcock'un tacizleri yüzünden bitti

Don Johnson ile Melanie Griffith'in kızı olan 32 yaşındaki ünlü oyuncu Dakota Johnson, The Hollywood Reporter'ın "Award Chatter" adlı podcast yayınına konuk oldu.

Grinin Elli Tonu filmiyle yıldızı parlayan Johnson, anneannesinin yıllar önce başına gelenleri hatırlattı.

Oyuncu, sinema endüstrisi içinde sıkça yaşanan taciz ve suistimal olaylarına rağmen eski bir oyuncu ve model olan anneannesi Tippi Hedren'in kariyeri konusunda kendisini her zaman cesaretlendirdiğini ifade etti.

Anneannesinin her zaman dürüst ve kararlı bir duruş sergilediğini anlatan Johnson, "Alfred Hitchcock, kendisiyle birlikte olmadığı için anneannemin kariyerini mahvetti. Onu korkuttu ve tüm bunlardan asla sorumlu tutulmadı" dedi.

"ARABANIN ARKA KOLTUĞUNA İTİP, ÖPMEYE ÇALIŞTI"

Tippi Hedren, sinema tarihine "gerilim filmlerinin büyük ustası" olarak adı yazılan İngiliz yönetmen Alfred Hitchcok hakkındaki taciz iddialarını yıllar sonra ortaya atmıştı.

Anılarını anlattığı kitabında konuya yer vererek yönetmenin Kuşlar filminin çekimi sırasında kendisini defalarca taciz ettiğini yazmıştı.

Hedren, Hitchcock'un kendisini arabanın arka koltuğuna iterek, öpmeye çalıştığını ifade etmişti. Ünlü isim, ardından hisettiklerini, "Korkunç bir andı" diyerek, anlatmıştı.

"KORKUNÇ BİR ANDI"

Hedren, şöhreti yakaladığı Kuşlar filminin çekimi sırasında yaşanan olayla ilgili olarak, "Limuzini ile otele dönerken habersizce üzerime abandı ve beni öpmeye çalıştı. İzin vermedim ama korkunçtu. Bu bir tacizdi, çirkindi. Bundan daha fazla şoke edici bir şey olamazdı" demişti.

Hitchcock’u geri çevirdiğini ve araçtan indiğini kaydeden Amerikalı yıldız, bu reddinin başka roller almasını engellediğini dile getirmişti.



