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Dalia Belickaite Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçına damga vurdu!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 24.04.2019 16:23 | Son Güncelleme

THY Euroleague'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe Beko, play-off 3. maçında Zalgiris'i deplasmanda devirerek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Litvanya'daki galibiyeti kadar, tribünlerdeki sürpriz isim de bir hayli fazla konuşulmayı başardı.

Dalia Belickaite Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçına damga vurdu!

Fenerbahçe'nin Zalgiris'i deplasmanda 66-57 yenerek THY Euroleague play-off serisinde 2-1 öne geçmesi, sarı-lacivertlileri sevindirirken mücadeleye damga vuran ise başka bir isimdi.

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Hem basketbolcu hem de Zalgiris'in resmi televizyonunun spikeri olan Dalia Belickaite, maçı takip etmek üzere her zamanki gibi Zalgirio Salonu'ndaydı.

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Bu karşılaşmada da yerini alan güzel spiker taraftarların dikkatinden kaçmadı.

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22 yaşındaki Dalia Belickaite basketbol yeteneğinin yanı sıra spikerlikte de adından söz ettiriyor.

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Dalia Belickaite, Litvanya'da en ünlü ekran yüzlerinden biri olarak kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dalia Belickaite Zalgiris Fenerbahçe Beko THY Euroleague
 

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