Dalia Belickaite Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçına damga vurdu!

Fenerbahçe'nin Zalgiris'i deplasmanda 66-57 yenerek THY Euroleague play-off serisinde 2-1 öne geçmesi, sarı-lacivertlileri sevindirirken mücadeleye damga vuran ise başka bir isimdi.

Hem basketbolcu hem de Zalgiris'in resmi televizyonunun spikeri olan Dalia Belickaite, maçı takip etmek üzere her zamanki gibi Zalgirio Salonu'ndaydı.

Bu karşılaşmada da yerini alan güzel spiker taraftarların dikkatinden kaçmadı.

22 yaşındaki Dalia Belickaite basketbol yeteneğinin yanı sıra spikerlikte de adından söz ettiriyor.

Dalia Belickaite, Litvanya'da en ünlü ekran yüzlerinden biri olarak kabul ediliyor.





