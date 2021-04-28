Dalış turizminde hareketlilik! 2. Dünya Savaşı’nda kalan Alman denizaltısı görücüye çıkıyor

Bağırganlı bölgesinde yeri tespit edilen Alman denizaltısı U23'ün dalış tutkunlarıyla buluşturulması için Denizyıldızları Spor Kulübünce, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesinin desteğiyle bu yıl aktivite yapılması planlanıyor.

Kerpe Koyu’nda tarihi Ceneviz liman mendireği, deniz çayırları, mağara, kovuklar ve zengin deniz yaşamıyla dalış meraklılarının ‘Karadeniz'e açılan penceresi’ olan Kandıra, U23 ile ‘tarihe yolculuk’ fırsatı tanıyacak. Karadeniz Ereğli açıklarında olduğu düşünülen U19 ve Sakarya'nın Karasu açıklarında yeri tespit edilen U20 gibi U23 de Karadeniz'de dalış meraklılarını bekliyor.

“DALIŞLA İLGİLİ LOKASYONLARIMIZI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR”

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ilçenin 62 kilometrelik sahilinin "turizm bandı" ilan edildiğini anımsattı. Tarihi bulunan, belgeseli çekilen batık denizaltına yurt içi ve dışından talep oluşacağını dile getiren Turan, Denizyıldızları Spor Kulübünün dalış turları konusunda çalışma yaptığını, belediye olarak da buna lojistik destek sağlayacaklarını kaydetti.

Turan, "Kocaeli Müze Müdürlüğümüz ve dalış kulübümüzle planlayabilirsek, salgın ortamı bizi biraz rahatlatırsa, ağustos-eylül gibi Kerpe'de deniz altında kazı yapma projemiz var. Dalışla ilgili lokasyonları daha da artırarak bu turizmi geliştirmemiz gerekiyor. İl dışından pek çok insan geliyor, yurt dışından da talep var. Kandıra, bu konuda bakir ve potansiyeli yüksek bir alan." ifadelerini kullandı.