Kurbanlarını sabun ve kek yapan seri katil Leonarda Cianciulli’nin tüyler ürperten hikayesi

Leonarda Cianciulli, 14 Kasım 1893 tarihinde İtalya’nın Montella kentinde dünyaya geldi. Zor bir çocukluk geçiren Cianciulli gençlik dönemlerinden iki kez intihar girişiminde bulundu. Bu girişimlerinde başarısız olan Cianciulli 1914 yılında Raffaele Pansardi adlı bir kayıt memuruyla evlendi. Başlarda ailesi bu evliliğe karşı çıkıyordu ve çifte yaşadıkları çiftlikte bir türlü huzur vermiyordu. Hatta Cianciulli ailesinin kendilerini lanetlediğini düşünerek mutsuz geçen hayatını onlara bağladı. Aile baskısından bunalan çift sonrasında Lariano’ya taşındı. Ancak kötü şansları peşlerini bırakmadı ve 1930 yılında yaşanan depremde evleri yıkıldı.

Cianciulli daha sonrasında ise Correggio kasabasına taşındı ve orada küçük bir dükkan açtı. Nazik ve sevecen tavırlarıyla birçok insana kendisini sevdirmeyi başardı.

Evliliği süresince 17 defa hamile kaldı ve birçok çocuğunu kaybetti. Yapılan doğumlardan sadece 4 çocuk hayatta kaldı. Daha sonraki yıllarda 3 çocuğunu daha kaybeden kadın hayatta kalan tek çocuğunu korumak için mistik ve büyü işlerine kendisini kaptırdı. İnandığı mistik güce göre çocuğunu koruyabilmesi için 3 kurban vermesi gerekiyordu. Bu kurbanlardan sabun yapıp oğlunu onunla yıkamak, kalanlarıyla da turta yaparak oğluna yedirmeliydi. 1939 yılında Cianciulli bu çılgın fikrini hayata geçirdi. Cesedin parçalarına sodyum hidroksit ekleyerek bir çukurda yoğuran kadın, kanın pıhtılaşmasını ve ardından kurumasını bekledi. Kurutulan parçaları iyice öğütüp un, şeker, yumurta, çikolata ve margarinle birlikte yoğurarak kek haline getirdi ve çayın yanında hem oğluna hem de misafirlere ikram etti. Sabunu ise öldürdüğü iki kadını kazanda iyice eritip üzerine alkol ve kolonya dökerek sabun kıvamına gelene kadar karıştırdı. Ve sonunda ortaya çıkan sabunla oğlunu yıkadı.