Dalyan'daki antik kent ve tepenin caretta caretta şeklinde olduğu görüldü

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, Dalyan'da havadan görüntülenen ve şekli bir caretta carettaya benzeyen tepeyle ilgili “Daha önceden bilinmiyordu, biz de çok şaşırdık ve sevindik" dedi.

Dünyada nesli tehlike altındaki türler arasında gösterilen caretta caretta kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde en çok görüldüğü yerlerden biri de Dalyan- İztuzu Plajı.

Türkiye'nin ilk ve 12 ay boyunca da faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER)) burada bulunuyor. Ünlü caretta caretta yuvalama sahillerinden biri olan İztuzu Plajı'nın bulunduğu Dalyan'da 2008 yılında kurulan DEKAMER, bilimsel çalışmaların yanı sıra yaralı deniz kaplumbağalarının bakım ve tedavilerini yaparak doğal yaşam ortamına geri dönmesini sağlıyor.

DEKAMER'in tanıtım amaçlı Dalyan'da drone ile çekim yaptırdığı sırada ilginç görüntüyle karşılaşıldı. Deniz kaplumbağasıyla ünlü Dalyan'ın hemen karşısında yer alan Kaunos Kral Mezarları'nın da olduğu antik kent ve tepenin caretta caretta şeklinde olduğu görüldü.