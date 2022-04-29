Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü

Ramazan ayında iftara ne pişirsem telaşı herkeste vardır. Ramazan’a özel iftarda rutinin dışında yemekler yapmak herkesin gönlünden geçen. Ramazan’ın 28. günü için iftarda orucunuzu mükemmel mantar çorbası ile açabilir peşinden kimsenin hayır diyemeyeceği kağıt kebabı ile devam edebilirsiniz. Ardından lezzetli ve doyurucu yoğurtlu kuskus salatası ile ziyafet çekebilirsiniz. Kapanışı ise ev yapımı puding tatlısıyla yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

MANTAR ÇORBASI TARİFİ

500 gram kültür mantarı

3 yemek kaşığı un

500 ml süt

3 su bardağı su (et suyu veya tavuk suyu varsa tercih edilmeli)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet bulyon (eklemek tercihe kalmış)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım limon suyu, 2 kaşık sirke (mantarları haşlarken)

2 yemek kaşığı tereyağı (mantarları kavururken)

Üstüne arzu edilirse dereotu kıyılarak eklenebilir

MANTAR ÇORBASI YAPILIŞI

Mantarlarınızı bir kaba alınız ve soyunuz. Soyduğunuz mantarları yıkayın.

Su ısıtıcınız ile su kaynatın, kaynayan suyu bir tencereye alın içine yarım limon ve 2 kaşık sirke ekleyin.

Yıkanan mantarları da kaynayan suyun içine ekleyin mantarlarınız yumuşayana kadar haşlayın.

Mantarlar haşlandı mantarları bir süzgece alın soğusunlar. Mantarlarınız soğudu mantarları bir tabağa doğrayın.

Bir tavaya 2 kaşık tereyağı ekleyin, eritin doğramış olduğunuz mantarları da tavaya ekleyerek mantarlarınızı bir güzel kavurun.

Çorbayı hazırlayacağınız tencere de 2 kaşık tereyağı eritin buna 3 kaşık unu ekleyin ve kavurun.

Kavrulmuş ununuza 500 ml sütü ekleyin ve kaynatın…

Süt kaynadıktan sonra 3 su bardağı et suyu veya tavuk suyu ekleyin yok ise de 3 su bardağı kaynamış su ekleyin.

Tencereyi 2-3 karıştırın fokurdadığında kavrulmuş mantarları bu karışıma (yağı ile beraber tavayı sıyırın)ekleyin. Çorbanız nerede ise hazır.

Baharat olarak kaynayan çorbaya tuz ve karabiber ekleyin. Arzuya göre bu aşamada 1 adet bulyon ekleyebilirsiniz ama şart da değil tercihinize kalmış.

Çorbanızı karıştırarak ağır ateşte üstü göz göz olana kadar pişirin kıvamı çok sulu olmayacak unlu çorbalar çok sulu olmamalı, krema kıvamında olmalı.

KAĞIT KEBABI TARİFİ

500 gr kuşbaşı doğranmış dana eti,

2 adet büyük boy patates,

2 adet havuç,

2 su bardağı konserve bezelye,

2 yemek kaşığı domates salçası,

1 çay bardağı su,

1/2 çay bardağı sıvıyağ,

Tuz,

Karabiber.

KAĞIT KEBABI YAPILIŞI

Patatesleri soyup küp küp doğrayın,

Havuçları soyup doğrayın,

Derin bir karıştırma kabında et, patates, havuç ve bezelyeleri sıvıyağ ile birlikte harmanlayın,

Küçük bir sos kabında salça, su, tuz ve karabiberi çırpın,

Bu karışımı et ve sebze karışımı üzerine gezdirip karıştırın,

Yağlı kağıttan 6 adet büyük dikdörtgen parça kesin,

Karışımı 6 eşit parça şeklinde yağlı kağıtlara paylaştırın,

Yağlı kağıtları katlayıp kenarlarından kıvırarak kapatın,

Kağıt kebaplarınızı alüminyum folyoya sarıp fırın tepsisine dizin,

Tepsiyi 210 derecede ısıtılmış fırında 1 saat pişirin.

YOĞURTLU KUSKUS SALATASI

Yarım paket kuskus makarna

Yarım demet maydanoz

2 adet közlenmiş kapya biber

5-6 adet kornişon turşu

5 yemek kaşığı mısır konservesi

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı mayonez (isteğe göre)

5-6 yemek kaşığı yoğurt (tepeleme)

Tuz

YOĞURTLU KUSKUS SALATASI YAPILIŞI

Kuskus makarnayı tuz eklediğiniz bol suda haşlayın.

Makarna haşlanırken maydanozu ince ince kıyın. Kapya biber ve kornişon turşuyu minik minik doğrayın. Sarımsakları ezin.

Derin bir karıştırma kabına doğradığınız tüm malzemeyi koyun. Mısır, sarımsak, yoğurt, mayonez, haşladığınız kuskusu ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Karışımı bir kek kalıbına alın ve buzdolabına kaldırıp 1 saat kadar dinlendirin.

Hazırladığınız salatayı geniş bir servis tabağına ters çevirin.

İnce kıyım doğradığınız dereotu, salatalık ve köz biber ile süsleyerek servis yapın.

EV YAPIMI PUDİNG

5 su bardağı süt

¾ su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)

4 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı tereyağı (ya da 1/2 su bardağı süt kreması)

EV YAPIMI PUDİNG YAPILIŞI

Orta boy bir tencereye tereyağı ve vanilya harici tüm malzemeleri ekleyin.

Güzelce çırptıktan sonra ocağın üzerine alın. Tel çırpıcı yardımıyla çırparak ya da tahta kaşık yardımıyla karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Üzerinde göz göz kabarcıklar oluşmaya ve kıvamı yoğunlaşmaya başladığında ocaktan alın.

Ocaktan aldıktan sonra henüz kendi sıcağındayken içerisine tereyağını ve vanilyayı koyun ve ya blender ya da el çırpıcısıyla karıştırın.

Ardından kaplara bölüştürüp ılımaya bırakın.

Ilıdıktan sonra buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin ve üzerine kakao serperek servis edin.

Afiyet olsun!



