Damakta bıraktığı enfes lezzeti ile evde kasap köfte tarifi

Dışarıda satılan köftelerin daha güzel olduğunu düşünen birçok kişi vardır. Evde yapılan köfteler nedense dışarıdakiler gibi olmaz. Bütün bu tabular aslında yıkılabilir. Evde de kasap köfte yapılabilir. Sadece birkaç püf noktaya dikkat etmek gerekir.
Köfte yapmanın temelinde genel olarak kıyılmış et, tavuk, balık veya patates yatar. Türk mutfağında da köftenin yeri oldukça büyüktür. Lokantalarda yenilen kasap köftelerin, evde de rahatça yapılabileceği tarifler bulunur. Lezzetli evde kasap köfte tarifini aşağıda bulabilirsiniz.
Evde kasap köfte yapmak, normal köftelerden biraz farklıdır. Lezzeti tam olarak tutturmak için dikkat edilmesi gereken bazı etkenler vardır. İşte kasap köfte tarifi püf noktaları:
Öncelikle seçtiğiniz etin iyi bir yerden alınmış olması oldukça önemlidir. Kıymanızın orta yağlı olmasına dikkat edin.
Kıyma seçimini dana kıyma ve kuzu kıyma karışık olarak yaparsanız, köftelerinizin daha lezzetli olduğunu görürsünüz. Lokantalar, genel olarak tek tip kıyma kullanmazlar.
Aldığınız kıymaların 2 kez çekilmiş olması büyük önem taşır.
Kıymayı kasaptan aldığınızda dolapta bekletmeden kullanırsanız daha lezzetli olur.
Kasap köfte tarifini uygularken, köfteye soğanın suyunu katmamanız gerekir. Soğan suyu, köfteye acı bir tat verir.
Köftenin içine karbonat koymayı unutmayın ve verilen ölçüye uyun. Karbonat kullanımında aşırıya kaçıldığı takdirde köfteler sertleşir.
Köfteye zeytinyağ eklemek, köftenin yumuşak olmasını sağlar.
Galeta unu yerine ekmek kullanıyorsanız ekmeğin dış kabuk kısmını kullanmak yerine, bayat ve iç kısmını kullanmaya dikkat etmelisiniz.
Köftelerinizi sıkılaştırdıktan sonra dolapta dinlenmeye bırakmanız, kasap köftelerin kıvama gelmesini kolaylaştırır.
Köfteyi kısık ateşte pişirmeye özen gösterin. Dışının kabuk bağlaması açısından önce yüksek ateşte biraz ısıttıktan sonra kısık ateşte pişmesini bekleyin.
Kasap köfte birçok şekilde tatlandırılabilir. Şıra, ekşi portakal suyu, fesleğen, nar ekşisi, kıyılmış kornişon turşusu, dana iliği, yabani kekik, mercanköşkü, sek veya tatlı şarap kullanılarak kasap köfteye lezzet katılabilir.
En güzel kasap köfte tarifinin yanına yakışacak en güzel aperatif salatalardır. Lezzet şöleninin yanı sıra, görsel bir zevk de sunan kasap köfte ve salata ikilisini aşağıda bulabilirsiniz.
Kasap köftenizin yanına Amasra salatası yapabilirsiniz. Amasra salatası tam bir sebze şöleni sunar. Havuç, salatalık, domates, turp, roka, nane gibi birçok faydalı sebzeyle yapılır ve kasap köftenin yanına da oldukça yakışır.
Kasap köfte denilince akla gelen bir başka salata ise soğan piyazıdır. Soğan piyazı, kasap köftenin yanına çok yakışacaktır. Kuru soğan, maydanoz, pul biber, tuz ve toz sumak kullanarak basit ama oldukça lezzetli bir soğan piyazını çabucak hazırlayabilirsiniz.
Çoban salata da kasap köftenin yanına yakışacak bir salata çeşididir. Yapımı oldukça kolay olan salatanın malzeme ihtiyacı da azdır. Biber, domates, salatalık ve kuru soğanla lezzetli bir çoban salatasını çabucak hazırlayabilirsiniz.
Kasap köftenin yanına yakışacak en güzel ana yemek ise pilavdır. Pirinç pilavı, bulgura göre daha fazla tercih edilir. Tercihe göre makarna kullanımı da olabilir.
Kasap köftenin kalori değeri 100 gramda 167, 1 porsiyon kasap köftede ise 200 kaloridir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum