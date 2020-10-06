Damakta bıraktığı enfes lezzeti ile evde kasap köfte tarifi

Dışarıda satılan köftelerin daha güzel olduğunu düşünen birçok kişi vardır. Evde yapılan köfteler nedense dışarıdakiler gibi olmaz. Bütün bu tabular aslında yıkılabilir. Evde de kasap köfte yapılabilir. Sadece birkaç püf noktaya dikkat etmek gerekir.

Köfte yapmanın temelinde genel olarak kıyılmış et, tavuk, balık veya patates yatar. Türk mutfağında da köftenin yeri oldukça büyüktür. Lokantalarda yenilen kasap köftelerin, evde de rahatça yapılabileceği tarifler bulunur. Lezzetli evde kasap köfte tarifini aşağıda bulabilirsiniz.

Kasap Köfte Yapımında Gerekli Malzemeler

Yarım kg kıyma (2 kez çekilmiş olması gerekir)

1 çay bardağı soğuk su

1 çay bardağı galeta unu (un yerine kuru ekmek kullanılabilir)

1 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan (suyu kullanılmayacak)

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağ

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karbonat

Kasap Köfte Yapımı

Bir yoğurma kabına kıyma ve soğanı koyun. Soğanın ince rendelenmiş ve suyunun sıkılmış olması önemlidir. Aksi takdirde köfteniz acı olabilir. Galeta unu ya da un yerine kullandığın kuru ekmek (toz haline getirilmiş olmalı), zeytinyağı, baharatlar ve suyu da ekleyin. Karışımı yaklaşık 10 dakika boyunca yoğurun. Köftelerin hepsini elinize alarak top atarmış gibi yoğurma kabına atın. Bu işlemi yaklaşık 30- 40 kez tekrar ederek köftelerin sıkılaşmasını sağlayın. Ardından en az 2 saat dolapta dinlenmeye bırakın. Bekledikçe kıvam alan köftelere şekil verin. Elinize aldığınız köfteye yuvarlak şekil vererek ve bastırın. Son aşamada ise ister yağlı ya da yağsız olarak ızgara ya da tost makinasında pişirebilirsiniz. Ardından kasap köfte yapılışı tamamlanır ve böylelikle servis edebilirsiniz. Mangallık kasap köfte tarifi için köftelerinizi ızgarada kızartabilirsiniz.

Kasap Köfte Tarifi İçin Püf Noktalar

Evde kasap köfte yapmak, normal köftelerden biraz farklıdır. Lezzeti tam olarak tutturmak için dikkat edilmesi gereken bazı etkenler vardır. İşte kasap köfte tarifi püf noktaları:

Öncelikle seçtiğiniz etin iyi bir yerden alınmış olması oldukça önemlidir. Kıymanızın orta yağlı olmasına dikkat edin.

Kıyma seçimini dana kıyma ve kuzu kıyma karışık olarak yaparsanız, köftelerinizin daha lezzetli olduğunu görürsünüz. Lokantalar, genel olarak tek tip kıyma kullanmazlar.

Aldığınız kıymaların 2 kez çekilmiş olması büyük önem taşır.

Kıymayı kasaptan aldığınızda dolapta bekletmeden kullanırsanız daha lezzetli olur.

Kasap köfte tarifini uygularken, köfteye soğanın suyunu katmamanız gerekir. Soğan suyu, köfteye acı bir tat verir.

Köftenin içine karbonat koymayı unutmayın ve verilen ölçüye uyun. Karbonat kullanımında aşırıya kaçıldığı takdirde köfteler sertleşir.

Köfteye zeytinyağ eklemek, köftenin yumuşak olmasını sağlar.

Galeta unu yerine ekmek kullanıyorsanız ekmeğin dış kabuk kısmını kullanmak yerine, bayat ve iç kısmını kullanmaya dikkat etmelisiniz.

Köftelerinizi sıkılaştırdıktan sonra dolapta dinlenmeye bırakmanız, kasap köftelerin kıvama gelmesini kolaylaştırır.

Köfteyi kısık ateşte pişirmeye özen gösterin. Dışının kabuk bağlaması açısından önce yüksek ateşte biraz ısıttıktan sonra kısık ateşte pişmesini bekleyin.