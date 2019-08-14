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Damat adayı Uğur Doğan'ın video paylaştıktan sonra intihar ettiği iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında adını duyuran damat adayı Uğur Doğan'ın intihar ettiği iddia edildi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Doğan'ın siyanür içerek yaşamına son verdiği öne sürüldü.

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katılan damat adayı Uğur Doğan'ın sosyal medya hesabından video paylaştıktan kısa bir süre sonra intihar ettiği iddia edildi. İddiaya göre Samatya hastanesine kaldırılan Doğan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ileri sürüldü.

"BANA AYRILAN SÜRENİN SONUNA GELDİK"

Instagram hesabından bir video yayınlayan ünlü damat adayı, "Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı. Doğan, paylaştığı videoya "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, hep güzel kalın" notunu düştü. Sevenleri ve takipçileri Doğan'ın bu paylaşımına yorum yağdırdı.

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SİYANÜR İÇTİĞİ İDDİA EDİLDİ

25 yaşındaki damat adayının siyanür içtiği ve yaşamına son verdiği iddia edildi. Samatya hastanesine kaldırılan Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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