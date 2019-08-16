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Damat Bayıldı ne zaman yayınlanacak? Onur Büyüktopçu ile Damat Bayıldı 1. bölüm fragmanı izle!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 01:50 | Son Güncelleme

Yemekteyiz programından ayrılan Onur Büyüktopçu'nun Show TV'de sunacağı yeni yarışma Damat Bayıldı'nın yayın tarihi belli oldu. Birbirinden renkli yarışmacıların büyük ödül için mücadele edeceği Damat Bayıldı'da kayınvalideler ve gelinler yarışacak. Peki Damat Bayıldı ne zaman başlıyor? İşte 1. bölüm fragmanı.

Yapımcılığını DNCC Medya’nın yaptığı ve Onur Büyüktopçu'nun sunacağı Damat Bayıldı, Show TV'nin gündüz kuşağında yayınlanacak.

Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla Damat Bayıldı 26 Ağustos Pazartesi günü Show TV'de başlıyor.

Damat Bayıldı (3)

DAMAT BAYILDI NASIL BİR PROGRAM?
Onur Büyüktopçu’nun muhteşem sunumuyla Show TV’de ekrana gelecek programda ünlü sunucu hem aile arasındaki dengeleri sağlamaya çalışacak, hem de yemekler yapılırken sorduğu sorularla yarışmacılara ter döktürecek! Adaletsiz puanlama yapan yarışmacıların korkulu rüyası olmaya devam edecek olan Büyüktopçu, vereceği adil puanlarla da adaletin stüdyodaki temsilcisi olacak!

Kaynanaların yemek konusundaki engin tecrübeleri mi yoksa gelinlerin el becerileri mi kazanacak? Damatlar annelerinin yemeklerine mi yoksa eşlerinin yemeklerine mi bayılacak? “Damat Bayıldı”da tempo asla düşmeyecek ve bu çekişme zaman zaman gergin bir hal alırken zaman zaman ekran başındaki herkesi güldürecek!

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