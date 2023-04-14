'Damdaki Kemancı' İle ünlenmişti! Chaim Topol, Mossad ajanı çıktı

1971 yapımı "Damdaki Kemancı" filmi ile dünyada ünlenen ve geçen ay vefat eden ünlü İsrailli aktör Chaim Topol'un ailesi dikkat çeken itiraflarda bulundu. Topol'un Mossad ajanı olduğu belirtilirken, kazandığı ünü görevlerinde kullandığı ortaya çıktı.

MOSSAD AJANI ÇIKTI

Geçen ay 87 yaşında vefat eden Chaim Topol'un ailesi, ünlü aktörün Mossad ajanı olduğunu duyurdu. İsrail basınına konuşan ailesi, Topol'un kendilerine açıklamadığı birçok yurt dışı seyahati yaptığını söyledi.

Uzun yıllar İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan İsrailli aktörün, burada, daha sonra Mossad'ın başına gelecek Zvi Amir ile sık sık görüştüğü ifade edildi.

DİŞÇİ GİBİ GÖSTERİP DUVARI DELMİŞLER

Topol'un oğlu da, babasının bir görevde Arap ülkelerinden birinin konsolosluğunu dinleme görevinin ayrıntılarını anlattı.Babası ve ekibinin, konsolosluğun binasının bitişiğinde kiralık daireyi dişçi gibi göstererek duvarını deldiklerini ve dinleme ekipmanları yerleştirdiklerini söyledi.



