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Damla çikolatalı vişneli kek tarifi! Bu lezzete 'hayır' diyemeyeceksiniz

28.06.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzeti olan kek, her çeşidiyle bizlere lezzet söleni yaşatıyor. Yazın en güzel meyvesi olan vişnenin tazeliği kaçmadan, yaza yakışır bir kek için bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Damla çikolatalı vişneli kek tarifi! Bu lezzete 'hayır' diyemeyeceksiniz

Vişne ve çikolatanın muhteşem uyumu kekinize yansısın, bir dilim yiyen tekrar tekrar yesin istiyorsanız, Damla Çikolatalı Vişneli Kek'i kesinlikle çok seveceksiniz. Vişnenin o ekşi tadı çikolatayla buluşunca ortaya şahane bir aroma çıkacak.

MALZEMELER

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağından 1 parmak az sıvı yağ
  • 2.5 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1/2 su bardağı damla çikolata
  • 1 su bardağı vişne

YAPILIŞI

  • Derin bir kaba yumurtaları kırın ve mikser ile yumurtalar köpük kıvamına gelene kadar çırpın.
  • Yumurtalara toz şekeri ekleyin ve şeker eriyene kadar çırpmaya devam edin.
  • Karışıma sırasıyla, süt ve yağı da ekleyip homojen bir karışım elde edin.
  • 2.5 su bardağı unu eleyerek karışıma ekleyin. İçine, vanilya ve kabartma tozunu katarak mikserin en düşük ayarıyla karıştırın.
  • Kek kalıbınızı yağlayın, karışımın yarısını kalıba dökün.
  • Üzerine, çekirdekleri ayrıştırılmış vişneleri ve damla çikolatayı yerleştirin.
  • Karışımın kalan kısmını da kalıba dökün.
  • Kalıba alttan vurarak içindeki hava kabarcıklarının sönmesini sağlayın.
  • Önceden ısıtılmış 160 derecedeki fırında kekinizi pişirin, pişme işlemi ortalama 40 dakika sürecektir.
  • İlk 20 dakika fırın kapağını açmayın, sonrasında kürdan yardımıyla kekin pişme durumunu kontrol edebilirsiniz.
  • Pişen keki fırından alın ve üzerine nemli bir örterek dinlendirin.

Kekiniz servise hazırdır, afiyet olsun.

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