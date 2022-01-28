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Damla Colbay kimdir, aslen nereli? Yalnız Kurt dizisi Esra karakteri Damla Colbay kaç yaşında, sevgilisi kim?

28.01.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Yalnız Kurt dizisinde Esra Türkmen karakterini canlandıracak olan Damla Colbay'ın hayatı, yaşı ve memleketi gibi konular merak konusu oldu. Peki Damla Colbay kimdir, aslen nereli? Yalnız Kurt'un Esra karakteri Damla Colbay kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte ünlü ismin hayatı ve merak edilenler...

Damla Colbay kimdir, aslen nereli? Yalnız Kurt dizisi Esra karakteri Damla Colbay kaç yaşında, sevgilisi kim?

Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği Yalnız Kurt dizisinde daha önce Hekimoğlu dizisinde de rol almış olan Damla Colbay rol alacak. Peki Esra karakterini canlandıran Damla Colbay kimdir?

DAMLA COLBAY KİMDİR?

14 Ocak 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Damla Colbay, üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başlamıştır. Sonrasında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanınmıştır. 2015-2016 yılları arasında yayımlanan Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak dahil olmuştur ve "İnci" karakterini oynamıştır. Ardından 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırmıştır.

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2019 senesinde Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı senenin Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırmıştır. İçerde dizisi ve bu dizideki rolü ile birlikte popülerliği daha da artmıştır.

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Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan 1.73 boyundaki Damla Colbay, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.

DAMLA COLBAY'IN SEVGİLİSİ KİM?

Son olarak 'Hekimoğlu' dizisinden ayrılmış olan Damla Colbay, daha önce birlikte olduğu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Dr. Ali Osman Çiçek'le ilk fotoğrafını paylaşmıştı.

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