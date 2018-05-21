'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 24 kilo verdi.

2016 yılında Mustafa Can Keser ile dünyaevine giren Damla Ersubaşı Zehra adında bir kız çocukları var. Hamilelikten sonra fazla kilolarından kurtulamayan Ersubaşı, mide küçültme ameliyatı oldu.

Damla Ersubaşı sosyal medya hesabında 24 kilo verdiğini duyurunca oyuncunun takipçileri öncesi-sonrası fotoğrafı paylaşmasını istedi.

Takipçilerinin ısrarlarını kırmayan oyuncu verdiği kiloları bu sözleriyle paylaştı: "2,5 aylık sonuç bu. Toplamda 24 kg verdim ve daha da vermeye devam ediyorum. Doktorum kontrolüne çok başarılı bir ameliyat geçirdim Paylaştım sözümü tuttum ve bitti daha da benden bir şey beklemeyin artık"



