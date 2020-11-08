Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Can Keser'i öperek affetti!

Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncusu Damla Ersubaşı büyüdü evlendi ve çocuk sahibi oldu. Ancak güzel oyuncunun evliliği pek de yolunda gitmedi. Güzel oyuncu Damla Ersubaşı, iki çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ersubaşı'nın darp edildiği ve hamileliği sırasında aldatıldığı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kısa süre önce ayrılan çift, yakın arkadaşı Esra Balamir ve bir arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı görüntülendi. "Barıştılar ve yeniden evlenecekler" şeklinde çıkan dedikoduları yanıtsız bırakan ikili, ayrı ayrı araçlar ile mekanı terk ettiler.

Ancak gelen haberler içeride Keser ve Ersubaşı'nın duygusal anlar yaşadığı yönündeydi. Bilal Özcan'ın haberine göre; Mustafa Can Keser yaptıklarından dolayı eski eşi Damla Ersubaşı’dan özür diledi ve Damla Ersubaşı eski eşinin yanağına öpücük kondurarak eşini affetti.

‘Sihirli Annem'deki 'Tuğçe' rolüyle tanınan Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşi Mustafa Can Keser’den 15 Eylül'de boşanmıştı. Dava dosyasına yansıyan ayrılık nedeni; şiddet ve ihanet iddiasıydı.

