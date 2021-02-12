MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Damla Ersubaşı kimdir? Değişimiyle çok konuşuldu! Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? İşte son hali

Damla Ersubaşı kimdir? Değişimiyle çok konuşuldu! Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? İşte son hali

12.02.2021 11:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Damla Ersubaşı kimdir? Değişimiyle çok konuşuldu! Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? İşte son hali

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı da bulunuyor. Şimdi ünlü oyuncu ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Damla Ersubaşı kimdir? Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? İşte son hali

Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen ve şimdi yeniden çekilmeye başlanan dizisi Sihirli Annem ile izleyicilerin karşısına çıkan Damla Ersubaşı, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak bilinen ünlü oyuncunun değişimi de sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Damla Ersubaşı son hali ve hakkında tüm merak edilenler...

145208402_1936419706524386_4950954093911000981_n

DEĞİŞİMİYLE ÇOK KONUŞULDU

Çocuk oyuncuyken tanınan ve yıllar sonra yaşadığı büyük değişimle sık sık gündeme gelen Ersubaşı, özel itiraflarla canlı yayın konuğu oldu. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra bambaşka bir görünüme sahip olan Ersubaşı, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Peki, Damla Ersubaşı kaç yaşında? Damla Ersubaşı nereli? İşte detaylar...

146966745_329543571720617_4757913411145522770_n

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

21 Haziran 1993 İstanbul doğumlu olan Damla Ersubaşı yaş olarak şu anda 27 yaşındadır. Beykent Üniversitesi mezunu olan ünlü isim, geniş kitleler tarafından tanındığı Sihirli Annem dizisinin yanı sıra Sabit Kanca 2 filminde rol aldı.

140578779_446789549693800_9112973605621611142_n

Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser’den 2020 yılında boşandı. 4 yıllık evli olan çift, şiddet ve ihanet iddiasıyla boşanmıştı. Ersubaşı’nın Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızı bulunuyor.

131464122_395064235149934_8127578727645271319_n

Instagram'da oldukça aktif olan ünlü ismin, Instagram hesabında 536 bin takipçisi bulunuyor. Yeni haliyle sık sık pozlar veren ünlü oyuncu, paylaşımlarında kızlarına da sıkça yer veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
'Ünlü olmak için benimle oluyorlar''Ünlü olmak için benimle oluyorlar'
2020'nin en iyi dizileri listesinde tek Türk yapımı!2020'nin en iyi dizileri listesinde tek Türk yapımı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji uyardı! Dikkat fırtına bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Dikkat fırtına bekleniyor

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

KKTC’de cezaevinden firar eden seri tecavüzcü operasyonla yakalandı

KKTC’de cezaevinden firar eden seri tecavüzcü operasyonla yakalandı

İbo Show'da 90'lar fırtınası esecek!

İbo Show'da 90'lar fırtınası esecek!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Göğüs ucu gündem olunca bir daha paylaştı

Göğüs ucu gündem olunca bir daha paylaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül ortaya çıktı! O artık 21 yaşında bir genç kız

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül ortaya çıktı! O artık 21 yaşında bir genç kız

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Diğer Haberler

Yeliz Şar: Sahil virüs kaynıyor

'Sahil virüs kaynıyor'

Demet Şener'in midesine kürdan saplandı! Ameliyat oldu

Midesine kürdan saplandı! Hastanelik oldu

İrem Derici: Ünlü olmak için benimle oluyorlar

'Ünlü olmak için benimle oluyorlar'

Yaşar İpek kimdir? Seren Serengil’in eski eşi Yaşar İpek kaç yaşında, nereli?

Demet ve Alişan’a konuk olunca merak edildi

İbo Show'daki yer kavgasının perde arkası! 'Gülden Karaböcek, Ayşe Mine’ye popo atmış!'

Yer kavgasının detayları! 'Popo atarak uzaklaştırmış'

Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız'dan yeni fotoğraf!

Aşk pozu! 30 yaş küçük sevgiliyle...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.