Damla Ersubaşı kimdir? Değişimiyle çok konuşuldu! Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? İşte son hali

Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen ve şimdi yeniden çekilmeye başlanan dizisi Sihirli Annem ile izleyicilerin karşısına çıkan Damla Ersubaşı, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak bilinen ünlü oyuncunun değişimi de sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Damla Ersubaşı son hali ve hakkında tüm merak edilenler...

DEĞİŞİMİYLE ÇOK KONUŞULDU

Çocuk oyuncuyken tanınan ve yıllar sonra yaşadığı büyük değişimle sık sık gündeme gelen Ersubaşı, özel itiraflarla canlı yayın konuğu oldu. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra bambaşka bir görünüme sahip olan Ersubaşı, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Peki, Damla Ersubaşı kaç yaşında? Damla Ersubaşı nereli? İşte detaylar...

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

21 Haziran 1993 İstanbul doğumlu olan Damla Ersubaşı yaş olarak şu anda 27 yaşındadır. Beykent Üniversitesi mezunu olan ünlü isim, geniş kitleler tarafından tanındığı Sihirli Annem dizisinin yanı sıra Sabit Kanca 2 filminde rol aldı.

Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser’den 2020 yılında boşandı. 4 yıllık evli olan çift, şiddet ve ihanet iddiasıyla boşanmıştı. Ersubaşı’nın Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızı bulunuyor.