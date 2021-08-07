Damla Sönmez'in her paylaşımı olay! En doğal halini paylaştı

Son olarak Çukur dizisinde Efsun karakterine can veren ve şimdilerde Saygı dizisinin kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Damla Sönmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kumsalda verdiği pozlarla uzun süre magazin gündeminde yer edinen oyuncu, şimdi ise sıfır makyaj bir pozunu yayınlayarak iddiasını konuşturdu.

Ünlü oyuncunun Instagram sayfasında siyah-beyaz filtre uygulayarak yayınladığı fotoğraf, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.





