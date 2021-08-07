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  4. Damla Sönmez'in her paylaşımı olay! En doğal halini paylaştı

Damla Sönmez'in her paylaşımı olay! En doğal halini paylaştı

07.08.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Damla Sönmez, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kumsalda verdiği pozlarla uzun süre adından söz ettiren ünlü oyuncu, şimdi ise sıfır makyaj objektif karşısına geçerek en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Damla Sönmez'in her paylaşımı olay! En doğal halini paylaştı

Son olarak Çukur dizisinde Efsun karakterine can veren ve şimdilerde Saygı dizisinin kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Damla Sönmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Kumsalda verdiği pozlarla uzun süre magazin gündeminde yer edinen oyuncu, şimdi ise sıfır makyaj bir pozunu yayınlayarak iddiasını konuşturdu.

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Ünlü oyuncunun Instagram sayfasında siyah-beyaz filtre uygulayarak yayınladığı fotoğraf, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Damla Sönmez Instagram
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kadın güzel mi? çirkin mi? et mi ? balık mı? bir türlü anlamadım

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