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  4. Damla Sönmez ve Uraz Kaygılaroğlu atışması sosyal medyaya damga vurdu

Damla Sönmez ve Uraz Kaygılaroğlu atışması sosyal medyaya damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

Çukur'un güzel oyuncusu Damla Sönmez ve Sefirin Kızı'nın yakışıklı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyada atıştı. Damla Sönmez ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dizileri üzerinden şakalaşması iki ünlü ismin takipçilerini güldürdü.

Damla Sönmez ve Uraz Kaygılaroğlu atışması sosyal medyaya damga vurdu

Çukur dizisinde canlandırdığı Efsun karakteri ile dikkat çeken Damla Sönmez, sosyal medya hesabından dizisiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. ‘Babamın oğlu’ hashtag'ı ile yaptığı paylaşımına çok sayıda yorum gelen güzel oyuncu, meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu tarafından esprili bir paylaşıma maruz kaldı.

damla-sonmez-instagram

Kaygılaroğlu, Sönmez’in paylaştığı hashtag'e gönderme yaparak ‘Yok yok Sefirin Kızı’ notunu düştü.

DAMLA SÖNMEZ’DEN YANIT GECİKMEDİ

Arkadaşı ve meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun yaptığı bu espriye yanıt vermekte geç kalmayan Damla Sönmez, Sefirin Kızı adlı dizide rol olan Uraz Kaygılaroğlu’nun yaptığı ‘Sefirin Kızı kaldığı yerden bu akşam’ paylaşımının altına 'Kaldığı yerden mi bak ona göre…' notunu düşerek altta kalmadı.

uraz-kaygilaroglu-instagram

İki ünlü oyuncunun bu tatlı atışması da sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Damla Sönmez, uraz kaygılaroğlu, Sefirin Kızı,

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