Dan Bilzerian'in olay yaratan doğum günü partisi!

Instagram'da 26,8 milyon takipçisiyle Instagram'ın kralı olarak bilinen ünlü playboy Dan Bilzerian'in heyecan ve adrenalin tutkusu herkes tarafından biliniyor. Ekstrem sporlarla da arası çok iyi olan Instagram kralı Dan'in bir tutkusu da hayvanlar, daha öncesinde bir aslanla yan yana poz veren Bilzerian, bu sefer doğum gününde bir boz ayı beslerken ki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Los Angeles'taki evinde parti düzenleyen Bilzerian, bahçesindeki boz ayıyı beslerken paylaştığı bu görüntü ile tartışmalara sebep oldu. Bilzerian 15 milyon görüntülenme alan video ile ilgili açıklama yaptı. Ayının parti süresince son derece düzgün muamele gördüğünü belirten Bilzerian ayının çok genç yaşta koruma altına alındığını ve son derece sağlıklı beslendiğini belirtti.