Dan Bilzerian'in olay yaratan doğum günü partisi!

Instagram'da 26,8 milyon takipçisiyle Instagram'ın kralı olarak bilinen ünlü playboy Dan Bilzerian'in heyecan ve adrenalin tutkusu herkes tarafından biliniyor. Ekstrem sporlarla da arası çok iyi olan Instagram kralı Dan'in bir tutkusu da hayvanlar, daha öncesinde bir aslanla yan yana poz veren Bilzerian, bu sefer doğum gününde bir boz ayı beslerken ki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Los Angeles'taki evinde parti düzenleyen Bilzerian, bahçesindeki boz ayıyı beslerken paylaştığı bu görüntü ile tartışmalara sebep oldu. Bilzerian 15 milyon görüntülenme alan video ile ilgili açıklama yaptı. Ayının parti süresince son derece düzgün muamele gördüğünü belirten Bilzerian ayının çok genç yaşta koruma altına alındığını ve son derece sağlıklı beslendiğini belirtti.
Dan Bilzerian zenginliğinin sırrı çözüldü
Dillere destan yaşam tarzıyla tanınan Dan Bilzerian yine gündeme geldi. Fakat bu sefer çılgınlıkları ile değil herkesin merak ettiği sorunun cevabıyla.
Dan Bilzerian zenginliğinin sırrı çözüldü
Sayısız arabası, yatları,kocaman bir jeti, hatta trafiğe takılmamak için bir helikopteri bile var ama bunları nasıl alabildiğini herkes merak ediyor.
Bilzerian bu sorulara parayı poker oynayarak elde ettiğini açıklayarak cevap vermişti.
Anlattığına göre üniversitede daha ikinci sınıftayken, sahip olduğu her şeyi satmış ve 750$'ı ile poker oynamış. O parayı 10.000$ yapmış. Hemen Vegas'a uçmuş, kazandığı parayla oynadığı pokerle ise 187.000$ kazanmış. Bu şekilde parası katlanarak milyonlara ulaşmış."
Bilzerian ilginç yaşam şekli ile 2013 yılından beri medyanın ilgisini çekmeyi başardı.
Hatta yaşadığı bu lüks yaşam tarzı nedeniyle, 32 yaşından önce üç kez kalp krizi geçirdiği de söyleniyor.
Peki bütün bu zenginliğin kaynağı gerçekten iddia ettiği gibi sadece poker mi?
<p>Vice'ın yazarı Drew Millard da, herkesin merak ettiği durumu araştırmaya başlamış.</p>
Bilzerian Ailesi'nin geçmişini araştıran Millard iki şeyle karşı karşıya kalmış:Sahtekarlık ve Yolsuzluk
Dan'in babası Paul Bilzerian 1989 yılında sahtekarlıktan hüküm giyene kadar, 80'li yıllar boyunca şirketlerinin değerini olduğundan fazla göstermiş.
İflasını ilan ettikten sonra, 62 milyon dolar cezayı ödemekten kurtulmuş, sahip olduğu paraları da başka ülkelerdeki kaynaklarına hileyle aktarmış.
Peki babasının hileyle kaçırdığı bu kaynakları an itibariyle Dan Bilzerian harcıyor.
Yani Bilzerian iddia ettiği gibi muhteşem yetenekli bir poker oyuncusu olup, kendi parasını katlayarak kazanan ve Amerikan Rüyasını yaşayan biri değil; sadece babasının sahtekarlıkla elde ettiği paraları harcayıp, bununla ün yapmayı başarmış biriymiş.
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