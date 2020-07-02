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Dan Brown'un eski eşinden olay dava! '4 farklı kadınla...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 15:07 | Son Güncelleme

Da Vinci Şifresi kitabıyla dünya çapında tanınan ABD’li yazar Dan Brown’un eski eşi, evlilikleri sırasında ‘farklı kadınlarla gizli bir hayat yaşadığı’ iddiasıyla yazara dava açtı.

Dan Brown'un eski eşinden olay dava! '4 farklı kadınla...'

Dan Brown’un 2018 yılında boşandığı 21 yıllık eşi Blythe, evlilikleri sırasında ünlü yazarın dört kadınla ilişkisi olduğu iddiasıyla davacı oldu. New England’da yapılan dava başvurusunda Blythe Brown, evliliklerinin son altı yılında yazarın kendi hayatlarının dışında ABD, Avrupa ve Karayipler’de farklı ve yalanlarla örülü bir yaşamının olduğunu öne sürdü.

Dan Brown’ın ilişkisi olduğu belirtilen kadınlar arasında siyasi bir yetkili ve kişisel at antrenörünün de bulunduğu iddia edildi. Dava dosyasına göre ünlü yazar, söz konusu antrenöre, eşiyle ortak hesabındaki parayı kullanarak 345 bin dolarlık bir at, bir at taşıma aracı ve yeni bir otomobil hediye etmiş.

Blythe Brown’un gerçekleri boşandıktan sonra öğrendiğini ve yaşadığı duygusal stres nedeniyle sağlığının bozulduğunu belirten dava dilekçesinde, “Acı, aşağılama, ihanet ve keder duygusu dayanılmaz ve sarsıcıydı” ifadelerine yer verildi.

Eşinin gerçek yüzünü göstermek istediğini söyleyen Blythe Brown, “Dan evliliğimiz sırasında pek çok projeyi benden gizledi. Şimdi bu davayı mal varlığımı korumak için açtım. Birlikte çok çalıştık, anlamlı bir şey inşa etmek için mücadele ettik. Dan’ın bu halini tanıyamıyorum” dedi.

Dan Brown ise iddiaları kabul etmedi. Ünlü yazar, ‘kurgusal ve intikam amacı güden’ bu iddialarla eski eşinin kendisini incitmek ve utandırmak istediğini savundu.

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