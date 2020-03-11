Daniel Radcliffe’in koronavirüse yakalandığı iddiası ortalığı karıştırdı

Bir döneme damgasını vuran Harry Potter film serisinin başrol oyuncusu Daniel Radcliffe’in corona virüse yakalandığı iddia edildi. Bu iddianın önce gerçek BBC hesabından yapıldığı sanılsa da, meğer sahte BBC hebasından paylaşılmış.

Haberin duyulmasıyla kısa sürede sosyal medyada 300 binin üzerinde etkileşim alan haberin, bir süre sonra yalan olduğu ortaya çıktı.

30 yaşındaki İngiliz oyuncu, kamuoyuna iddianın doğru olmadığı söyledi.

BCC'nin internet sayfasına link verilen sahte hesap mesajında, “Son dakika: Daniel Radcliffe'in corona virüs testi pozitif çıktı. Oyuncunun, virüse yakalanan ilk ünlü olduğu doğrulandı” denildi.

