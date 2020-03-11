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Daniel Radcliffe’in koronavirüse yakalandığı iddiası ortalığı karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 13:57 | Son Güncelleme

Harry Potter filmiyle tanınan Daniel Radcliffe hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki; sosyal medyada kısa sürede 300 bin etkileşim aldı. Ünlü oyuncunun koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

Daniel Radcliffe’in koronavirüse yakalandığı iddiası ortalığı karıştırdı

Bir döneme damgasını vuran Harry Potter film serisinin başrol oyuncusu Daniel Radcliffe’in corona virüse yakalandığı iddia edildi. Bu iddianın önce gerçek BBC hesabından yapıldığı sanılsa da, meğer sahte BBC hebasından paylaşılmış.

Haberin duyulmasıyla kısa sürede sosyal medyada 300 binin üzerinde etkileşim alan haberin, bir süre sonra yalan olduğu ortaya çıktı.

30 yaşındaki İngiliz oyuncu, kamuoyuna iddianın doğru olmadığı söyledi.

BCC'nin internet sayfasına link verilen sahte hesap mesajında, “Son dakika: Daniel Radcliffe'in corona virüs testi pozitif çıktı. Oyuncunun, virüse yakalanan ilk ünlü olduğu doğrulandı” denildi.

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Daniel Radcliffe, koronavirüs, koronavirüs önlemi,

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