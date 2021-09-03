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Danilo Şef, MasterChef Türkiye’den ayrıldı mı? Beklenen açıklama Mehmet Şef'ten geldi

03.09.2021 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv 8 ekranlarının beğenilen programı MasterChef Türkiye son hızıyla sürerken, yeni bölümde Danilo Şef’in olmaması izleyicileri meraklandırdı. Danilo Şef'in programdan gitmesinin ardından bir açıklama yapılmazken sonunda beklenen açıklama Mehmet Şef'ten geldi.

Danilo Şef, MasterChef Türkiye’den ayrıldı mı? Beklenen açıklama Mehmet Şef'ten geldi

MasterChef yarışması tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin bugünkü bölümünde ise 3 sezondur jüri üyeliği yapan Danilo Zanna yer almadı Danilo Şef'in olmaması izleyiciyi meraklandırırken durumla ilgili Mehmet Şef'ten açıklama geldi. İşte Mehmet Şef'in açıklaması...

DANİLO ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?

Danilo Zanna hayranları ve MasterChef seyircilerinin merakla cevabını beklediği sorulara yarışmanın bir diğer jüri üyesi olan Mehmet Şef yanıt verdi

Mehmet Şef Danilo Şef'in durumuyla ilgili, ''Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı.'' açıklaması yaptı. Danilo Şef'in bundan sonraki programlarda olup olmayacağı merak ediliyor.

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Danilo Zanna Masterchef
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