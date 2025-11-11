Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Danimarka sosyal medyaya yaş sınırı getiriyor! Artık yasaklanacak...

Danimarka hükümeti, 15 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklayacağını duyurdu.

Danimarka sosyal medyaya yaş sınırı getiriyor! Artık yasaklanacak...

Danimarka Dijital İşler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık önerisi üzerine hükümet ve partilerin onayıyla sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirme konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada, bu adımla çocuk ve gençlerin dijital dünyanın olumsuzlukların korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Danimarka sosyal medyaya yaş sınırı getiriyor! Artık yasaklanacak... 1

ALT YAŞ SINIRI 15!

Karar kapsamında sosyal medya kullanımı için alt yaş sınırının 15 olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, “15 yaşın altındaki çocuklar kendilerini zararlı içeriklere maruz bırakabilecek platformlara erişememelidir. Ebeveynler, çocuklarının daha erken erişime sahip olması gerektiğini düşünürlerse istisnalar yapılabilir. Bu, ebeveynlere 13 yaşından itibaren erişim için onay verme fırsatı verilerek sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Danimarka sosyal medyaya yaş sınırı getiriyor! Artık yasaklanacak... 2

Dijital İşler Bakanı Caroline Stage, Danimarka’nın bu adımla Avrupa’da öncülük ettiğini söyleyerek, “Büyük teknoloji platformlarının çocukların odalarında fazlasıyla uzun süredir serbestçe hareket etmesine yol açan bir gidişata karşı gerekli bir duruş sergiliyoruz” dedi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kişiyi öldürdü, ifadesi kan dondurdu! Hamam böceği detayı...İki kişiyi öldürdü, ifadesi kan dondurdu! Hamam böceği detayı...
Rusya'dan sim kartlara internet erişimi engeliRusya'dan sim kartlara internet erişimi engeli

Anahtar Kelimeler:
internet Danimarka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.