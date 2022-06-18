Danla Bilic alkolün etkisinden çıkınca isyan etti: "İnsanın sarhoşken tüm alışveriş haklarının elinden alınması lazım!"

Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü fenomen, en son özel bir gecede göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle görüntülenmiş ve herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Eski Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile verdiği pozla da çok konuşulan Danla Bilic bu kez Instagram'da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

DANLA BİLİC'İN PAYLAŞIMI GÖRENLERİN AĞZINI AÇIK BIRAKTI

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Instagram hesabının story kısmında dün gece yaptığı bir alışverişin ekran görüntüsüne yer verdi.

Sarhoşken, Warner Bros'un 'Looney Tunes' ile 'Merrie Melodies' çizgi film serilerinde yer alan Tweety karakterinin kostümünü satın aldığını ifade eden Danla Bilic'in bu ürüne verdiği para görenleri şaşırttı.

DANLA BİLİC'İN TWEETY KOSTÜMÜNE VERDİĞİ PARA 'PES' DEDİRTTİ

Danla Bilic, sipariş bilgileri ekranının görüntüsüne yer verdiği paylaşımına şu notu düştü:

"İnsanın sarhoşken tüm alışveriş haklarının alınması lazım"

Danla Bilic sarhoşken internetten satın aldığı alelade bir Tweety kostümüne 792,96 TL para verdi.

ÜNLÜ FENOMENDEN GÜLÜMSETEN İFADELER

Bir sonraki paylaşımında ise Tweety kostümünün yakın plan çekimine yer veren ünlü fenomen "Ama beni çok heyecanlandırdı" notunu düşerek takipçilerini gülümsetti.



