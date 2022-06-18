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Danla Bilic alkolün etkisinden çıkınca isyan etti: "İnsanın sarhoşken tüm alışveriş haklarının elinden alınması lazım!"

18.06.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danla Bilic YouTube'a çektiği videolar kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü fenomen Danla Bilic, Instagram hesabının story kısmında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Alkolün etkisindeyken internetten rekor fiyata Tweety kostümü satın alan Danla Bilic'in paylaşımı görenlerin ağzını açık bıraktı.

Danla Bilic alkolün etkisinden çıkınca isyan etti: "İnsanın sarhoşken tüm alışveriş haklarının elinden alınması lazım!"

Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü fenomen, en son özel bir gecede göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle görüntülenmiş ve herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Fenomen Danla Bilic durmak bilmiyor! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Eski Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile verdiği pozla da çok konuşulan Danla Bilic bu kez Instagram'da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Fenomen Danla Bilic durmak bilmiyor! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

DANLA BİLİC'İN PAYLAŞIMI GÖRENLERİN AĞZINI AÇIK BIRAKTI

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Instagram hesabının story kısmında dün gece yaptığı bir alışverişin ekran görüntüsüne yer verdi.

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Bikini üstü olay oldu

Sarhoşken, Warner Bros'un 'Looney Tunes' ile 'Merrie Melodies' çizgi film serilerinde yer alan Tweety karakterinin kostümünü satın aldığını ifade eden Danla Bilic'in bu ürüne verdiği para görenleri şaşırttı.

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Bikini üstü olay oldu

DANLA BİLİC'İN TWEETY KOSTÜMÜNE VERDİĞİ PARA 'PES' DEDİRTTİ

Danla Bilic, sipariş bilgileri ekranının görüntüsüne yer verdiği paylaşımına şu notu düştü:

"İnsanın sarhoşken tüm alışveriş haklarının alınması lazım"

Danla Bilic Tweety kostümü

Danla Bilic sarhoşken internetten satın aldığı alelade bir Tweety kostümüne 792,96 TL para verdi.

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli yatak pozlarını paylaştı! Takipçileri övmeye doyamadı

ÜNLÜ FENOMENDEN GÜLÜMSETEN İFADELER

Bir sonraki paylaşımında ise Tweety kostümünün yakın plan çekimine yer veren ünlü fenomen "Ama beni çok heyecanlandırdı" notunu düşerek takipçilerini gülümsetti.

Danla Bilic Tweety kostümü

Danla Bilic Tweety kostümü

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Danla Bilic
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