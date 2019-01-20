Danla Bilic burun estetiği yaptırdı böyle savundu

Çektiği makyaj videoları ve herkese verdiği sert yanıtlarla tanınan YouTuber Danla Bilic, horlama şikayetiyle girdiği operasyonda burnuna estetik yaptırdı.

Mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulan Danla Bilic, Instagram hesabından yaptığı açıklamada burun estetiği olduğunu söyledi.

"ARTIK HORLAMIYORUM"

Danla Bilic, sosyal medyasından şu paylaşımı yaptı: "Artık size bu müjdeli haberi vereceğim: Horlamıyorum. Tabii ki benim mide ameliyatına olduğu gibi yine aynı şekilde 'reklam karşılığı ameliyat oldu' yorumlarını gördüm.

Ameliyatın reklamı olmaz. Birini reklam karşılığı ameliyat edecek doktorla da benim işim olmaz. Baya burnumu yaptırdım, kendimi de çok iyi hissediyorum, iyi ki de burnumu yaptırmışım.

TAKİPÇİLERİNİ İNANDIRAMADI

Öte yandan, Danla Bilic'in 'ameliyatın reklamı olmaz' demesinin ardından 'Türkiye'nin en iyi doktorlarından birine ameliyat oldum' diyerek doktorunun adını vermesi takipçilerine inandırıcı gelmedi.

