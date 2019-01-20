MAGAZİN

Danla Bilic burun estetiği yaptırdı böyle savundu

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.01.2019 08:47 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda mide küçültme ameliyatı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bu sefer de horladığı için gittiği hastanede burun estetiği yaptırdı.

Danla Bilic burun estetiği yaptırdı böyle savundu

Çektiği makyaj videoları ve herkese verdiği sert yanıtlarla tanınan YouTuber Danla Bilic, horlama şikayetiyle girdiği operasyonda burnuna estetik yaptırdı.

Mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulan Danla Bilic, Instagram hesabından yaptığı açıklamada burun estetiği olduğunu söyledi.

"ARTIK HORLAMIYORUM"

Danla Bilic, sosyal medyasından şu paylaşımı yaptı: "Artık size bu müjdeli haberi vereceğim: Horlamıyorum. Tabii ki benim mide ameliyatına olduğu gibi yine aynı şekilde 'reklam karşılığı ameliyat oldu' yorumlarını gördüm.

fenomen-youtuber-danla-bilic-burun-estetigi-11657776_4855_m

Ameliyatın reklamı olmaz. Birini reklam karşılığı ameliyat edecek doktorla da benim işim olmaz. Baya burnumu yaptırdım, kendimi de çok iyi hissediyorum, iyi ki de burnumu yaptırmışım.

TAKİPÇİLERİNİ İNANDIRAMADI

Öte yandan, Danla Bilic'in 'ameliyatın reklamı olmaz' demesinin ardından 'Türkiye'nin en iyi doktorlarından birine ameliyat oldum' diyerek doktorunun adını vermesi takipçilerine inandırıcı gelmedi.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Burcu Kıratlı'nın 'S' harfli şapkası dikkat çekti Burcu Kıratlı'nın 'S' harfli şapkası dikkat çekti
Elif Gönlüm, Hint müzikleriyle eğlendi Elif Gönlüm, Hint müzikleriyle eğlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
danla biliç Danla Bilic estetik

En Çok Okunan Haberler

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Bombalı araç infilak etti!

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Bombalı araç infilak etti!

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Buse Varol'dan Ece Erken çıkışı! O iddialara kızdı

Buse Varol'dan Ece Erken çıkışı! O iddialara kızdı

Eşinin gelinliğini eleştirenlere sert çıktı

Eşinin gelinliğini eleştirenlere sert çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bircan Bali yüzüğü taktı! İşte Bircan Bali'nin yeni sevgilisi

Yüzüğü taktı! İşte yeni sevgilisi

Çocuklar Duymasın'ın sekreter Yasemin'i artık bakın ne yapıyor?

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Burcu Kıratlı'nın 'S' harfli şapkası dikkat çekti

Burcu Kıratlı'nın 'S' harfli şapkası dikkat çekti

Elif Gönlüm, Hint müzikleriyle eğlendi

Elif Gönlüm, Hint müzikleriyle eğlendi

10 yıllık kavga alevlendi! Cemre'den Gülçin'e jet cevap

10 yıllık kavga alevlendi! Cemre'den Gülçin'e jet cevap

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun düğün tarihi belli oldu

Ünlü çift evleniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.