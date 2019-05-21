Danla Bilic: Evet, evleniyoruz

Ünlü youtuber Danla Bilic ile 'tatlıcı' lakaplı sevgilisi Berat Demir, geçtiğimiz yılın eylül ayında ayrılmıştı. Ancak ikilinin ayrılığı 5 ay sürmüştü.

Sürpriz bir kararla yeniden bir araya gelen çift, barışmayı sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğrafla duyurmuştu. Bir dizi estetik operasyon geçiren Bilic, barışma kararını, "O hiç değişmemiş ama ben?" paylaşımıyla ilan etmişti.

Makyaj videolarıyla ünlenen Bilic, dün akşam bir paylaşımda bulundu. Fenomen isim, Instagram story bölümünden, 'Evet evleniyoruz. Düğün, 2029 Eylül gibi!' notunu paylaştı. Bilic, kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.

Danla Bilic'in, Instagram'da 3.4, Youtube'da da 2 milyon takipçisi bulunuyor.



