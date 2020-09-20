Danla Bilic ‘geneleve verip para kazanacaksın’ diyen takipçisine isyan etti!

Her yaptığı olay olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic hakaret eden takipçilerine yanıt vermeyi sürdürüyor. Kendisine ait bir Youtube kanalı bulunan ve çektiği makyaj videolarıyla popülerliğe kavuşan Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde arkadaşının köpeğine siyah bir peruk takmıştı. Bu eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşan Bilic ilginç bir tepkiyle karşılaştı. Takipçisinden gelen tepkiyi ifşa eden fenomenin durumu ti’ye alması ise gözlerden kaçmadı.

‘DELİ KONUŞUYOR’

Sosyal medyadan ürettiği içeriklerle gündeme gelmeyi başaran Danla Bilic takipçilerinden gelen mesajlara cevap veren isimler arasında yer almaya devam ediyor. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever’le yakın arkadaş olan fenomen geçen günlerde arkadaşlarıyla bir araya gelmişti. Arkadaş ortamında yapılan esprili bir durumu sosyal medyadan paylaşan Bilic hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Arkadaşının köpeğinin siyah perukla çekilen pozuna Danla Bilic’in bir takipçisi, “Yazıklar olsun sen ve senin gibilere! Hayvana nasıl şiddet, nasıl psikolojik baskı uygularsın? Seni şikayet edeceğim. Hayvana ceza vermek nedir? Çişini yapmasına nasıl izin vermezsin? Ahlaksız, hayvan düşmanı seni! Köpeğe peruk takmışsın. Geneleve verip para kazanacaksın değil mi? Yazıklar olsun” mesajını yolladı. Mesajı sosyal medya hesabından yayınlayan Bilic ise, “Deli konuşuyor. Konuş deli” demekle yetindi.

