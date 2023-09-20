MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Danla Bilic ile Kubilay Aka barıştı mı? Ünlü oyuncudan açıklama geldi

Danla Bilic ile Kubilay Aka barıştı mı? Ünlü oyuncudan açıklama geldi

20.09.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Danla Bilic, ünlü oyuncu Kubilay Aka ile geçtiğimiz sene sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin ilişkisi beklenenden kısa sürdü. Geçtiğimiz günlerde Bilic'in kendisine yaptığı bir göndermeye cevap veren Kubilay Aka, eski aşkıyla barıştığı iddialara ise yanıt verdi.

Makyaj videoları ile bir anda büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve sonrasında fenomen haline gelen Danla Bilic, geçtiğimiz sene eylül ayında ünlü oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ancak ünlü çiftin ilişkisi uzun sürmemiş, Aka sadece iki ay sonra katıldığı bir ödül töreninde fenomen isim ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

Ünlü oyuncu; "İlişkimiz Danla'nın yaptığı herhangi bir açıklamadan dolayı bitmedi. Denedik olmadı, kafalar uyuşmadı. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. İlişkimiz bitti." demişti.

Danla Bilic, son olarak TikTok'ta 'Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?' akımı yapan bir çiftin viral olan videosunu paylaşıp; "Bu çift kimdi ya, Danla Bilic-Kubilay Aka mı?" yazmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

danla paylaşım

'SENİNLE KİMSE KIYASLANAMAZ BİLE'

Danla Bilic'e, eski sevgilisi Kubilay Aka'dan yanıt gecikmedi. Oyuncu, Danla'ya; "Seninle kimse kıyaslanamaz bile, lütfen" yorumunu yazdı.

'ZAMANLA KAZANILAN BİR ŞEY'

Kubilay Aka, yorumlaşmaları karşısında gelen "Siz barıştınız mı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Medeniyeti anlatamam ki, zamanla kazanılan bir şey..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pozları şaşırttı! Gören Hazar Ergüçlü sandıPozları şaşırttı! Gören Hazar Ergüçlü sandı
Çekim hatası gündem oldu! Dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı Çekim hatası gündem oldu! Dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı
Sevgilisi aşka geldi! "İlham kaynağım!" Sevgilisi aşka geldi! "İlham kaynağım!"
Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Kubilay Aka Oyuncu ünlü oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

İnşaat işçisi metrelerce yüksekten demir çubukların üzerine düştü

İnşaat işçisi metrelerce yüksekten demir çubukların üzerine düştü

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.