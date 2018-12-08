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Danla Biliç'in YouTube kanalına katılan Saba Tümer'den bomba itiraf!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 08.12.2018 11:51 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in YouTube programına konuk olan ünlü sunucu Saba Tümer, ilk kez nasıl ünlü olduğunu açıkladı. Tümer, "Aşkım yüzünden ünlü oldum" dedi.

Danla Biliç'in YouTube kanalına katılan Saba Tümer'den bomba itiraf!

Sunduğu gece sohbet programları ile adından söz ettiren Saba Tümer, ekranlarda attığı neşeli kahkahalarla akıllara kazınan isimlerden. Ünlü fenomen Danla Bilic'in YouTube programına konuk olan Saba Tümer, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"AŞKIM YÜZÜNDEN ÜNLÜ OLDUM"

Aşk hayatıyla ilgili konuşan Tümer, ilk kez nasıl ünlü olduğunu açıkladı. Tümer, "Aşkım yüzünden meşhur oldum. Çünkü o ünlü seviyordu" açıklamasıyla şaşkınlık yarattı.

KAHKAHAYLA NASIL TERAPİ OLDUĞUNU ANLATTI

Ekranların neşeli sunucusu yeni çıkardığı kitapta çok konuşulan kahkahasıyla nasıl terapi olduğunu anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Saba Tümer

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