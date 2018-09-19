MAGAZİN

Danla Bilic sevgilisi Berat Demir'den ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.09.2018 16:10 | Son Güncelleme

Bir süredir erkek arkadaşından ayrıldığı konuşulan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, ayrılık haberlerini doğruladı. Bilic açıklamasında 'Kavgasız gürültüsüz çok tatlı bir şekilde bitirdik' dedi

Danla Bilic sevgilisi Berat Demir'den ayrıldı

Yaptığı makyaj videolarıyla bir anda ünlenen Danla Bilic, hiç dilinden düşürmediği sevgilisi Berat Demir'den ayrıldı.

Bir süredir ortalıkta dolaşan ayrılık haberleri üzerine Danla Bilic, Instastory'den açıklama yaptı.

İŞTE DANLA BİLİC'İN PAYLAŞIMI:

"Günlük hayatımda yaşadığım kötü şeyleri, sağlığımla ilgili kötü şeyleri buraya yansıtmamaya çalıştım çünkü samimi bulmuyorum. Siz de beni bu yüzden sevdiniz böyle yapmaya da devam edeceğim. Ama bunu fırsat bilip yalan yanlış hikayeler uyduran şizoları da alttan alacak değilim. Sevmemeniz, eleştirmeniz kadar normal bir şey yok ama olmayan şeyler artık uydurmayın ruh hastaları.

Ameliyatıma kadar tonla iftira attınız bir kez ses çıkarmadım. Şimdi aynısını ilişkim için yapıyosunuz. Söylediğim gibi çok güzel bir ilişki yaşadım ve kavgasız gürültüsüz çok tatlı bir şekilde bitirdik. Bunu açıklamak zorunda hissettiğime bile inanamıyorum. Sanarsın Kim Kardashian. Konumuza gelirsek şu ruh hastalarına inanmayın canınızın sıkıldığını gördüm ben söyleyeyim dedim, her şey gayet yolunda."

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