MAGAZİN

Danla Bilic'ten seçim sonrası olay yorum: Embesil dostlarımın...

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2018 10:53 | Son Güncelleme

Instagram fenomeni Danla Bilic, seçim paylaşımlarıyla olay oldu. Bilic seçimden sonra yaptığı açıklamalarla bir kere daha gündeme geldi

Danla Bilic'ten seçim sonrası olay yorum: Embesil dostlarımın...

24 Haziran seçimlerinde oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini paylaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'ten seçimden sonra da olay bir açıklama geldi.

İsmail Küçükkaya ve Muharrem İnce arasındaki mesaj polemiğine de tepkisiz kalmayan Bilic, attığı tweet ile Küçükkaya'yı eleştirdi. Bilic, Küçükkaya'nın "Ben gazeteciyim" açıklamasına "4 sayfa gazete okuduktan sonra ben" yorumunu yaptı.

Bilic seçim sonuçlarının ardından ise yaptığı şu açıklamayla herkesi şaşırttı:

Didem Soydan, Muharrem İnce'yi böyle savundu! İsmail Küçükkaya'ya sert çıktıDidem Soydan, Muharrem İnce'yi böyle savundu! İsmail Küçükkaya'ya sert çıktı

"Kimseyi kirmadan kendi fikrimi savunmaya calistim insallah yapabilmisimdir istisnalar var ama onemli degil, benimle ayni fikri savunmayip saygi duyan herkese de cok tesekkur ederim. simdi normale donuyoruz carlamaya devammmmmm.

neyse canim dostlarim ben gerizekali yasamima geri donuyom dun instagramda bisey olmamiscasina far paleti paylasan embesil dostlarimin storylerini izlicem. bisey olursa yardima falan ihtiyaciniz ne biliyim durtersiniz BY"

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
danla biliç 24 haziran seçimi oy

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Bekir Ağırdır: İki sene sonra yeniden seçime gideriz

Bekir Ağırdır: İki sene sonra yeniden seçime gideriz

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nilay Dorsa havuzda aşka geldi

Nilay Dorsa havuzda aşka geldi

Demi Rose kendini işine adadı

Demi Rose kendini işine adadı

Hakan Çalhanoğlu evliliği ile ilgili bomba iddia

Hakan Çalhanoğlu evliliği ile ilgili bomba iddia

Şeyma Subaşı: Ay ben iş kadını oldum da…

Şeyma Subaşı: Ay ben iş kadını oldum da…

Ebru Şallı'nın sevgilisi sezonu böyle açtı

Ebru Şallı'nın sevgilisi sezonu böyle açtı

Enis Arıkan’ın 6 günde şaşırtan değişimi

Enis Arıkan’ın 6 günde şaşırtan değişimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.