Danla Bilic'ten seçim sonrası olay yorum: Embesil dostlarımın...

24 Haziran seçimlerinde oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini paylaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'ten seçimden sonra da olay bir açıklama geldi.

İsmail Küçükkaya ve Muharrem İnce arasındaki mesaj polemiğine de tepkisiz kalmayan Bilic, attığı tweet ile Küçükkaya'yı eleştirdi. Bilic, Küçükkaya'nın "Ben gazeteciyim" açıklamasına "4 sayfa gazete okuduktan sonra ben" yorumunu yaptı.

Bilic seçim sonuçlarının ardından ise yaptığı şu açıklamayla herkesi şaşırttı:

"Kimseyi kirmadan kendi fikrimi savunmaya calistim insallah yapabilmisimdir istisnalar var ama onemli degil, benimle ayni fikri savunmayip saygi duyan herkese de cok tesekkur ederim. simdi normale donuyoruz carlamaya devammmmmm.

neyse canim dostlarim ben gerizekali yasamima geri donuyom dun instagramda bisey olmamiscasina far paleti paylasan embesil dostlarimin storylerini izlicem. bisey olursa yardima falan ihtiyaciniz ne biliyim durtersiniz BY"