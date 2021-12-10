Danla Bilic'ten Seren Serengil göndermesi! Önce paylaştı sonra sildi

Ünlü fenomen Danla Bilic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Seren Serengil'i kızdırdı. Bilic, "Seren Serengil herkesi tanıyo ama kimseyi tanımıyo mu kem mel" yazdı ve kısa süre sonra paylaşımı sildi.

Seren Serengil bu paylaşımı görünce sessiz kalmadı. Instagram'ın hikaye bölümünden Danla Bilic'e cevap veren Serengil, "Seren Serengil önemli şahsiyetleri tanır. Noy noy bile sizden ünlü nerenizi tanıyayım allasen"sözüyle cevap verdi.

Seren Serengil'in köpeği Noynoy, Gülben Ergen'in isimini duyduğunda havlamasıyla biliyor.





