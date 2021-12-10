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Danla Bilic'ten Seren Serengil göndermesi! Önce paylaştı sonra sildi

10.12.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danla Bilic, dün Twitter'dan Seren Serengil'i eleştiren bir paylaşımda bulundu ancak çok geçmeden paylaşımı sildi. Ekran görüntüsü sosyal medyada hızla yayılan gönderiye Seren Serengil, kayıtsız kalmayarak, Instagram hesabından cevap verdi.

Danla Bilic'ten Seren Serengil göndermesi! Önce paylaştı sonra sildi

Ünlü fenomen Danla Bilic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Seren Serengil'i kızdırdı. Bilic, "Seren Serengil herkesi tanıyo ama kimseyi tanımıyo mu kem mel" yazdı ve kısa süre sonra paylaşımı sildi.

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Seren Serengil bu paylaşımı görünce sessiz kalmadı. Instagram'ın hikaye bölümünden Danla Bilic'e cevap veren Serengil, "Seren Serengil önemli şahsiyetleri tanır. Noy noy bile sizden ünlü nerenizi tanıyayım allasen"sözüyle cevap verdi.

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Seren Serengil'in köpeği Noynoy, Gülben Ergen'in isimini duyduğunda havlamasıyla biliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Seren Serengil
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