Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı! 'Bir proje yapabiliriz'

Danla Bilic, kendisine “Kalçalarını görelim” dediğini iddia ettiği yazar Aşkım Kapışmak’la ilgili çektiği videoda “şeref yoksunu, karaktersiz” gibi ifadeler kullanınca ortalık karışmış, ikili mahkemelik olmuştu.

Uzun zamandır süren bu kavga Merve Özbey’in düğününde sonunda bitti. Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak, Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinin düğününde barıştı, ikilinin karşılıklı göbek attığı anlar geceye damga vurmuştu.

“Nasipse Olur” filminin galasında objektiflere yansıyan Kapışmak, bu barışma hakkında şunları söyledi:

"Merve’nin düğününde Danla’yla halay çektik… Hassas bir dönemiydi ve beni yanlış anladı davalık olduk. Ama sonra ona 3 günlük dünya dedim ve o da sağ olsun kınadan sonra düğünde geldi sarıldı barıştık. Güzel bir barışma oldu. Bir proje de yapabiliriz… Her şey olabilir. En büyük nefretler aşka, en büyük düşmanlıklar dostluğa dönüşüyor görüyoruz." (Uçankuş)