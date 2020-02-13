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Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı! 'Bir proje yapabiliriz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 15:48 | Son Güncelleme

Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak kavgası Merve Özbey'in düğününde son buldu. İki ünlü isim sarılıp barıştı hatta öyle ki birlikte proje yapmayı bile düşünmeye başladılar.

Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı! 'Bir proje yapabiliriz'

Danla Bilic, kendisine “Kalçalarını görelim” dediğini iddia ettiği yazar Aşkım Kapışmak’la ilgili çektiği videoda “şeref yoksunu, karaktersiz” gibi ifadeler kullanınca ortalık karışmış, ikili mahkemelik olmuştu.

Uzun zamandır süren bu kavga Merve Özbey’in düğününde sonunda bitti. Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak, Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinin düğününde barıştı, ikilinin karşılıklı göbek attığı anlar geceye damga vurmuştu.

Danla Bilic'in Aşkım Kapışmak'a bakışı olay oldu!Danla Bilic'in Aşkım Kapışmak'a bakışı olay oldu!

“Nasipse Olur” filminin galasında objektiflere yansıyan Kapışmak, bu barışma hakkında şunları söyledi:

"Merve’nin düğününde Danla’yla halay çektik… Hassas bir dönemiydi ve beni yanlış anladı davalık olduk. Ama sonra ona 3 günlük dünya dedim ve o da sağ olsun kınadan sonra düğünde geldi sarıldı barıştık. Güzel bir barışma oldu. Bir proje de yapabiliriz… Her şey olabilir. En büyük nefretler aşka, en büyük düşmanlıklar dostluğa dönüşüyor görüyoruz." (Uçankuş)

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak, danla biliç,

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