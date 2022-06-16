Danla Bilic ve Cemal Can Canseven'den olay yaratan poz! "Oha şaka mısınız siz?"

Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla olay yaratmaya devam eden isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Disney Plus gecesine katılan ve göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle herkesi mest eden Danla Bilic, eski Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile verdiği pozla olay oldu.

DANLA BİLİC VE CEMAL CAN'IN SAMİMİ POZU DİKKAT ÇEKTİ

Eskiden Danla Bilic'in Youtube videolarını çekmesiyle tanınan Cemal Can Canseven, daha sonrasında Survivor yarışmasına katılarak şampiyon olmuş ve büyük bir ün sahibi olmuştu. Danla Bilic ile Disney Plus gecesinde buluşan ve verdiği samimi pozlarla dikkat çeken ikili resmen olay yarattı.

Eski arkadaşı Cemal Can ile adeta bir sevgili edasıyla pozlar veren Danla Bilic'in o paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Samimi pozların ardından birçok kişi yorum atarken, takipçilerden bazıları "Oha şaka mısınız siz" ve "Gerçekten bayıldım siz harikasınız" gibisinden yorumlarda bulundu.

DANLA BİLİC KIRMIZI ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ

Geceye ateş kırmızısı bir elbiseyle katılan güzel isim Danla Bilic, göğüs dekoltesiyle takipçilerinin adeta gözlerini kamaştırdı.

Muhteşem kıyafetiyle gecenin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Danla Bilic'in pozlarına çok sayıda beğeni geldi.



