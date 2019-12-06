MAGAZİN

Danla Bilic ve Metin Hara aşk mı yaşıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 14:28 | Son Güncelleme

Sosyal medyada çektiği makyaj videolarıyla ünlenen fenomen Danla Bilic ve Adriana Lima’nın eski sevgilisi yazar Metin Hara’nın aşk yaşadığı iddia edildi. İddialara Bilic'ten yanıt geldi.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve yazar Metin Hara hakkında magazin gündemine bomba bir iddia düştü. Daha önce Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Metin Hara'nın Danla Bilic ile bir süredir birlikte olduğu ve herkesten gizli aşk yaşadığı konuşuluyordu.

İddialara ilk açıklama Danla Bilic’den geldi.

Önceki akşam Bebek’te bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan Danla Bilic, iddialar karşısında ilginç bir tepki verdi.

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Gazetecilerin “İçeride Metin Hara ile yakınlaştığınız duyumları geldi” sözlerine Bilic, şaşırarak “öyle bir şey yok arkadaşlar” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic ve Metin Hara danla biliç

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yaaa Metin Hara bu yelloza bakar mı Allah aşkına!!? ;)))
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