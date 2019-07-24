Mynet Trend

Dargın Kuzenler filminin konusu nedir? Dargın Kuzenler TV8’de!

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
EĞLENCE  | 24.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

TV’de bu akşam başrolünde Ersin Korkut’un yer aldığı Dargın Kuzenler filmi ekrana gelecek. Peki Dargın Kuzenler filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Dargın Kuzenler filmi ile ilgili merak edilenler...

Dargın Kuzenler filminin konusu nedir? Dargın Kuzenler TV8’de!

Bu akşam televizyon izleyicilerini başrolünde Ersin Korkut’un yer aldığı komedi filmi Dargın Kuzenler bekliyor. Peki bu akşam TV 8’de saat 20.00’da ekrana gelecek olan Dargın Kardeşler filminin konusu nedir? Başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

DARGIN KUZENLER FİLMİNİN KONUSU

Dargın Kuzenler filminin konusu: Bir sebepten dolayı yıllarca birbirlerine dargın olan dört kuzen Seyfettin, Şinasi, Habibe ve Rüknettin ölüm döşeğindeki dedelerinin isteği üzerine yıllar sonra toplanırlar. Fakat asıl niyetleri dedelerinin yıllardır namını duydukları definesini bulmaktır. Ölüm döşeğindeki dedeleri onlara definenin yerini gösteren bir harita verir. Dedeleri ölünce kuzenler çareyi haritayı dörte bölmekte bulur ve artık birlikte adım atarlar. Ne yazık ki definenin kasabaya yakın bir hapishanenin içinde olduğunu öğrenirler.

DARGIN KUZENLER FİLMİNİN OYUNCULARI, YÖNETMENİ VE SENARİSTKERİ

Oyuncular: Ersin Korkut, İnan Ulaş Torun, Yeşim Ceren Bozoğlu, Olgu Baran Kubilay

Yönetmen: Çağrı Bayrak

Senarist: Rana Mamatlıoğlu, Murat Emir Eren

PARTNERNorveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığıNorveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığı
Siz evden çıktıktan sonra köpekler ne yapar? İşte yanıtı...Siz evden çıktıktan sonra köpekler ne yapar? İşte yanıtı...
Mr. Robot final sezonu ne zaman başlayacak?Mr. Robot final sezonu ne zaman başlayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dargın kuzenler TV8 ersin korkut

En Çok Okunan Trend Haberler

Yıllara meydan okuyor! Beğeni yağdı

Yıllara meydan okuyor! Beğeni yağdı

10 yıl önce ortadan kaybolmuştu! Öyle bir halde bulundu ki...

10 yıl önce ortadan kaybolmuştu! Öyle bir halde bulundu ki...

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Aracını satmak için notere gitti şaşkına döndü

Aracını satmak için notere gitti şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siz evden çıktıktan sonra köpekler ne yapar? İşte yanıtı...

Siz evden çıktıktan sonra köpekler ne yapar? İşte yanıtı...

Mr. Robot 4. sezon (final sezonu) ne zaman başlayacak?

Mr. Robot final sezonu ne zaman başlayacak?

Güneşte renk değiştiren ayakkabılar!

Güneşte renk değiştiren ayakkabılar!

El yapımı Nike ayakkabı satıldığı fiyatla rekor kırdı!

El yapımı Nike ayakkabı satıldığı fiyatla rekor kırdı!

Yaz aylarında yırtık kot giyerek hayatlarının hatasını yaptı!

Güneşli günde yırtık kot giymenin bedelini böyle ödedi!

Güzelliğiyle büyüleyen genç kızın mesleğini duyanın ağzı açık kalıyor!

Güzelliğine aldanmayın mesleğini duyanın ağzı açık kalıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.