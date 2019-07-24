Dargın Kuzenler filminin konusu nedir? Dargın Kuzenler TV8’de!

Bu akşam televizyon izleyicilerini başrolünde Ersin Korkut’un yer aldığı komedi filmi Dargın Kuzenler bekliyor. Peki bu akşam TV 8’de saat 20.00’da ekrana gelecek olan Dargın Kardeşler filminin konusu nedir? Başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

DARGIN KUZENLER FİLMİNİN KONUSU

Dargın Kuzenler filminin konusu: Bir sebepten dolayı yıllarca birbirlerine dargın olan dört kuzen Seyfettin, Şinasi, Habibe ve Rüknettin ölüm döşeğindeki dedelerinin isteği üzerine yıllar sonra toplanırlar. Fakat asıl niyetleri dedelerinin yıllardır namını duydukları definesini bulmaktır. Ölüm döşeğindeki dedeleri onlara definenin yerini gösteren bir harita verir. Dedeleri ölünce kuzenler çareyi haritayı dörte bölmekte bulur ve artık birlikte adım atarlar. Ne yazık ki definenin kasabaya yakın bir hapishanenin içinde olduğunu öğrenirler.

DARGIN KUZENLER FİLMİNİN OYUNCULARI, YÖNETMENİ VE SENARİSTKERİ

Oyuncular: Ersin Korkut, İnan Ulaş Torun, Yeşim Ceren Bozoğlu, Olgu Baran Kubilay

Yönetmen: Çağrı Bayrak

Senarist: Rana Mamatlıoğlu, Murat Emir Eren

