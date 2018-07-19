Darısı Başımıza 3. son bölüm izle: Öykü, sonunda Cem'den ayrıldı! (Darısı Başımıza 4. yeni bölüm fragmanı yayında!)

Darısı Başımıza 3. son bölümü, seyirciyi Show TV başına toplamayı başardı. Başrollerinde Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut'un yer aldığı romantik komedi tarzındaki dizi Darısı Başımıza ilgiyle izlenmeye devam ediliyor. Son bölüm sonrasında ise Darısı Başımıza 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Ozan, Öykü ile olan herşeyi Cem'e anlatmaya karar veriyor. Fakat aralarının bozulmasından korktuğu için vazgeçer. Öykü ise Ozan'ın herşeyi anlatacağını duyunca peşinden gider. Fakat anlatmadığını duyunca sevinir. Buna rağmen Ozan'dan beklemediği bir tepki alır. Darısı Başımıza son bölümü finalinde ise Öykü, ayrılık kararını Cem'e söyler. İşte Darısı Başımıza son bölümde yaşananlar...

DARISI BAŞIMIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Darısı Başımıza’nın dün akşam ekrana gelen 3. bölümünde Öykü’nün İzmir’de tanıştığı kişinin Ozan olduğunu öğrenen Rüya, Öykü’yü korumak isterken Cem’in ayağını burktu. Tekinsoyların oyuncusu Sude’ye yardımcı olmaya çalışan Öykü ve Ozan yine bir araya gelmek zorunda kaldı. Sahneye çıkan Öykü söylediği şarkıyla Ozan’ı büyülerken, Cem hasta yatağında eğlence peşindeydi. Babasının hikaye defterini Canan’dan almaya kararlı olan Zerrin, Canan’ın eline daha büyük bir koz geçtiğinden habersizdi.