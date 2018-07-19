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Darısı Başımıza 3. son bölüm izle: Öykü, sonunda Cem'den ayrıldı! (Darısı Başımıza 4. yeni bölüm fragmanı yayında!)

DİZİ HABERLERİ  | 19.07.2018 08:32 | Son Güncelleme

Darısı Başımıza 3. son bölümü Show TV'de hayranları ile buluştu. İlgiyle izlenen son bölümden sonra Darısı Başımıza 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cem ve Ozan arasından gidip gelen Öykü, sonunda kararını verdi. Öykü sonunda Cem'den ayrıldı. Daha öncesinde Ozan, herşeyi Cem'e anlatmak ister ama bir türlü yapamaz. Öykü ise bunu duyunca Ozan'ın yanına gider ama şok bir tepki ile karşılaşır. Darısı Başımıza 3. son bölüm ve detayları haberimizde.

Darısı Başımıza 3. son bölüm izle: Öykü, sonunda Cem'den ayrıldı! (Darısı Başımıza 4. yeni bölüm fragmanı yayında!)

Darısı Başımıza 3. son bölümü, seyirciyi Show TV başına toplamayı başardı. Başrollerinde Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut'un yer aldığı romantik komedi tarzındaki dizi Darısı Başımıza ilgiyle izlenmeye devam ediliyor. Son bölüm sonrasında ise Darısı Başımıza 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Ozan, Öykü ile olan herşeyi Cem'e anlatmaya karar veriyor. Fakat aralarının bozulmasından korktuğu için vazgeçer. Öykü ise Ozan'ın herşeyi anlatacağını duyunca peşinden gider. Fakat anlatmadığını duyunca sevinir. Buna rağmen Ozan'dan beklemediği bir tepki alır. Darısı Başımıza son bölümü finalinde ise Öykü, ayrılık kararını Cem'e söyler. İşte Darısı Başımıza son bölümde yaşananlar...

DARISI BAŞIMIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Darısı Başımıza’nın dün akşam ekrana gelen 3. bölümünde Öykü’nün İzmir’de tanıştığı kişinin Ozan olduğunu öğrenen Rüya, Öykü’yü korumak isterken Cem’in ayağını burktu. Tekinsoyların oyuncusu Sude’ye yardımcı olmaya çalışan Öykü ve Ozan yine bir araya gelmek zorunda kaldı. Sahneye çıkan Öykü söylediği şarkıyla Ozan’ı büyülerken, Cem hasta yatağında eğlence peşindeydi. Babasının hikaye defterini Canan’dan almaya kararlı olan Zerrin, Canan’ın eline daha büyük bir koz geçtiğinden habersizdi.

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Daha fazla dayanamayan Ozan, her şeyi Cem’e itiraf etmeye karar verdi. Bunu öğrenen Rüya, Merter ve Öykü’yü de alarak Ozan’ın peşine Sapanca’ya gitti. Kardeşini kaybetmekten korkan Ozan ise gerçeği söylemekten vazgeçti. Öykü’nün Cem’den ayrılmak istediği final sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

DARISI BAŞIMIZA 3. SON BÖLÜM İZLE

DARISI BAŞIMIZA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI


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