Darısı Başımıza 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Darısı Başımıza 2. son bölümü izle)

Darısı Başımıza 2. son bölümü ile dün akşam Show TV izleyicilerine keyifli anlar yaşatmayı başardı. Son bölüm sonrasında Darısı Başımıza 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut'un paylaştığı başarılı dizi Darısı Başımıza, romantik komedi tarzı ile yaz dizileri sıralamasında ilk sıralarda yerini aldı. Darısı Başımıza son bölümde Öykü'nün Ozan ve Cem arasındaki aldığı karar herkesi şaşırttı. Fakat Cem, Öykü'yü aldatmaya devam ettiği Darısı Başımıza 3. yeni bölüm fragmanında Ozan'ın Öykü'ye sorduğu soru ve aldığı cevap damgasını vurdu. Darısı Başımıza 2. son bölümün detayları ve izleme bağlantısı haberimizde.

DARISI BAŞIMIZA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV'nin bu akşam izleyicileriyle buluşan yeni dizisi Darısı Başımıza’nın üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Zerrin’in babasının defterini Canan’dan istediği tanıtımda Rüya, Öykü’nün ilişkisini kurtarmak için yanlışlıkla Cem’i sakatlıyor. Ozan’ın Öykü’ye “Sen bana rağmen Cem’le evlenebileceğini gerçekten düşünüyor musun?” demesiyle Öykü’nün kararlılığı görülüyor. Cem beklemediği bir anda Öykü’nün yanına gelmesiyle büyük bir telaşa kapılıyor. Öykü’nün aldatıldığını öğrenip öğrenemeyeceği merakla bekleniyor.“Bir Tutam Aşk, Bir Yudum Mutluluk ve Bolca Kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza, her Çarşamba Show TV’de ekrana geliyor.